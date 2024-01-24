أرقام قياسية من قمة مصر وتونس قبل النهائي المبكر في بطولة أفريقيا لكرة اليد

يترقب عشاق وجماهير كرة اليد القمة النارية والنهائي المبكر بين منتخب مصر ونظيره تونس، في أصعب مواجهات النسخة الجارية من بطولة أمم أفريقيا 2024.

وستشهد النسخة الـ 26 من بطولة أمم أفريقيا نهائي مبكر في المربع الذهبي للنسخة الثانية على التوالي بين منتخب مصر وتونس.

ويعد منتخبا مصر وتونس مع منتخب الجزائر، هما محتكرين لقب بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال على مر تاريخها، بعدما تقاسم الثلاث منتخبات ألقاب الـ 26 نسخة الماضية.

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تاريخ مصر وتونس في نهائيات أمم أفريقيا لكرة اليد

يحمل منتخب مصر لقب أمم أفريقيا في 8 نسخ سابقة، بعدما توج بها في آخر نسختين 2020 – 2022، بينما يعد منتخب تونس هو الأكثر تتويجًا بـ 10 ألقاب.

ومن أصل 28 نسخة شارك منتخب مصر في 24 نسخة، حصد اللقب في 8 مرات، الوصافة في 6 نسخ، الميدالية البرونزية في 6 نسخ

وعلى الجانب الآخر، لم تغب شمس تونس عن منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة اليد ولا مرة، وكانت حدثًا إستثنائيًا في النسخة الماضية، بعدما غابت عن النهائي لأول مرة منذ نهائي 1983 في مصر.

وفي 26 مشاركة في كأس أمم أفريقيا، حقق منتخب تونس الذهبية في 10 مرات، مقابل 8 مرات وصافة و6 ميدالية برونزية.

استطاع المنتخب التونسي أن يتفوق على الفراعنة في نهائي البطولة ويتوج باللقب على حساب مصر أعوام 1976، 1979، 2006،2010، 2018

بينما حقق منتخب مصر اللقب على حساب تونس 6 مرات أعوام 1992، 2004 ،2008، 2016، 2020، 2022