أنجولا تضرب بوركينا فاسو بثنائية نظيفة ويصعدان إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب الأنجولي الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا علي على منتخب بوركينا فاسو بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب شارليس كونان باني ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار.

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وسجل هدف التقدم الأول لانجولا كريستوفاو باسيينسيا في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول من المباراة ، ثم أضاف إليمان نداي الهدف الثاني في الدقيقة 90 من نهاية اللقاء.

وبهذة النتيجة يتصدر منتخب أنجولا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط ليصعدان سويا إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا.

تشكيل أنجولا..

مركز حراسة المرمي: نيبولو.

خط الدفاع: إيدي أفونسو- كيالوندا جاسبر- كوينيتو- تو كارنيرو.

خط الوسط : إستريلا- برونو باز- فريدي.

خط الهجوم: جيلسون دالا- كريستوفر مابولولو- جيلبيرتو.



تشكيل بوركينا فاسو ..

حراسة المرمى: هيرفي كوفي.

في خط الدفاع: عيسى كابوري – إيسوفو دايو – إدموند تابسوبا – عبدول جويبري.

في خط الوسط: جوستافو سانجاري – إسماهيلا أودراوجو – ستيفاني كي.

في خط الهجوم: برتراند تراوري – دانو واتارا – سيدريك بادولو

