أشرف قاسم: منتخب مصر لم يستعد جيداً لأمم أفريقيا.. والبطولات تكسب بالروح

ياسر رشاد - القاهرة - قال أشرف قاسم نجم المنتخب الوطنى والزمالك الأسبق إن الفراعنة لم يستعدوا جيداً لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حالياً فى كوت ديفوار مؤكداً أن الحسابات الفوز والخسارة فى المنتخبات أصبحت آلان واقعية ولا تعتمد على التاريخ.

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أضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية لملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى :" البطولة غريبة ومليئة بالإثارة والمتعة بشكل واضح والجميع يتابعها ومن كان يتخيل خروج لجزائر وهزيمة كوت ديفورا برباعية".

وواصل قاسم:" خروج الجزائر من بطولة أمم أفريقيا كانت خير دليل على أن الحسابات لم تعد تعتمد على الورق أو التاريخ ولكن المباريات أصبحت تكسب بالجهد والعرق والروح والحماس".

أكمل قاسم:" استعداد مصر للبطولة لم يكن بالشكل المطلوب ولم نستطع تصحيح الأخطاء التى وقعنا فيها فى المباريات الودية وعندنا مشاكل كثيرة فى الدفاع لا بد من تداركها فى المباريات المقبلة".

واستطرد:" منتخب موريتانيا فنيا قليل جدا لكن يلعب بالروح،وأرى أن المغرب لديهم تخطيط جيد للكرة ولكن لم ينفذوا ذلك على أرض الواقع".