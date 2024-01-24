المتأهلون إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.. موريتانيا تحقق التاريخ

حقق منتخب موريتانيا التاريخ، وتأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بطريقة مثيرة بعد الإطاحة بـ منتخب الجزائر.

وأطاح منتخب موريتانيا بنظيره الجزائر، الذي ودع كأس أمم أفريقيا من دور المجموعة للمرة التاسعة في تاريخه والثانية على التوالي، عقب تذيل ترتيب مجموعته الرابعة.

ولحق بهذه النتيجة منتخب موريتانيا بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، ليخطف البطاقة الثالثة من المجموعة الرابعة كأفضل ثالث.

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وجاءت قائمة المنتخبات المتأهلة حتى الآن بشكل رسمي كل من..

المجموعة الأولى: غينيا الإستوائية – نيجيريا

المجموعة الثانية: كاب فيردي – مصر

المجموعة الثالثة: السنغال – الكاميرون – غينيا

المجموعة الرابعة: أنجولا – بوركينا فاسو – موريتانيا

المجموعة الخامسة: مالي

المجموعة السادسة: المغرب

ومن المقرر أن يقام اليوم الأربعاء، منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة، لحسم الأربع بطاقات المتبقية المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي لـ كأس أمم أفريقيا.