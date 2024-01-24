موريتانيا تحقق المفاجأة وتطيح بـ الجزائر من كأس أمم أفريقيا 2023

حقق منتخب موريتانيا أكبر مفاجآت بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في نسختها الجارية، بعدما أطاح بنظيره منتخب الجزائر من دور المجموعات مساء اليوم الثلاثاء.

والتقى منتخب الجزائر وموريتانيا مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات، للتنافس على البطاقة المؤهلة الأخيرة من المجموعة الرابعة.

وضمن منتخبا بوركينا فاسو وأنجولا التأهل من المجموعة الرابعة كأول ووصيف، بينما خطف المنتخب الموريتاني البطاقة الثالثة كأفضل توالت في البطولة.

وسجل محمد ديلاهي ديالي هدف المباراة الوحيد لصالح المرابطين في الدقيقة الـ 37، ليفشل منتخب الجزائر في إدارك التعادل وهز شباك الخصم، ويستسلم للهزيمة والخروج المبكر من كاس أمم أفريقيا.

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وفي المباراة الآخرى بالمجموعة، حقق منتخب أنجولا الفوز على بوركينا فاسو، بهدف نظيف، ليخطف صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما جاء البوركينابي وصيفًا بـ 6 نقاط.

وحل منتخب موريتانيا ثالثًا بـ 3 نقاط، وودع منتخب الجزائر البطولة بنقطتين فقط متذيلًا ترتيب المجموعة.

ولحق منتخب موريتانيا بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كاس أمم أفريقيا، لينضم لكل من..

المجموعة الأولى: غينيا الإستوائية – نيجيريا

المجموعة الثانية: كاب فيردي – مصر

المجموعة الثالثة: السنغال – الكاميرون – غينيا

المجموعة الرابعة: أنجولا – بوركينا فاسو – موريتانيا

المجموعة الخامسة: مالي

المجموعة السادسة: المغرب