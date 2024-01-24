6 منتخبات تودع كأس أمم أفريقيا 2023 رسميًا.. الجزائر تسقط من سفينة العرب

ودعت 6 منتخبات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار، من دور المجموعات بشكل رسمي، عقب انتهاء مبارياتهم في الجولة الثالثة.

وفشل منتخب الجزائر في التأهل إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2023، للمرة الثانية على التوالي، وذلك منذ تتويجه باللقب في عام 2019.

وخسر منتخب الجزائر من نظيره منتخب موريتانيا بنتيجة هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا.

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وتوقف رصيد الجزائر عند نقطتين في قاع المجموعة، لتحقق موريتانيا المفاجأة بالتأهل ضمن أفضل ثالث برصيد 3 نقاط.

المودعون من كأس أمم أفريقيا 2023

1- غينيا بيساو – بدون نقاط

2-غانا وموزمبيق – لكل منهما نقطتين.

3- جامبيا – بدون نقاط.

4- الجزائر – نقطتين.

ومن المقرر أن يتم اكتمال المنتخبات المودعة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مساء اليوم الأربعاء، حيث ستقام مباريات المجموعة الخامسة والسادسة.