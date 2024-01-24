بعد فك القيد.. الزمالك يتسلم الاستغناء الخاص بأول الصفقات الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح نادي الزمالك في ضم مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لنادي الداخلية بشكل رسمي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأتم نادي الزمالك التعاقد مع اللاعب وقام بتحويل المقابل المادي الخاص بالصفقة إلى مسؤولي نادي الداخلية وتسلم الاستغناء الخاص باللاعب.

ويعد مهاب ياسر أول صفقات نادي الزمالك الشتوية بعد فك القيد بشكل رسمي وأصبح قادر على التعاقد مع الصفقات الجديدة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يستعد لمواجهة أم صلال القطري غدا الأربعاء، في بطولة الوحدة الإماراتي على تحديد المركز الثالث بعد الخسارة في المباراة الماضية من الوحدة 1/3.

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