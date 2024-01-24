تعرف على موعد مباراة العراق وفيتنام في كأس الأمم الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره منتخب فيتنام غداً، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة أمم آسيا 2024 بقطر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، على إستاد " جاسم بن حمد" بقطر.

ويتواجد المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة بالبطولة، رفقة كلا من " اليابان، فيتنام وإندونيسيا".

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات " bein sports" القطرية، وقناة " SSC" السعودية، وقناة " Alkass EXTRA ONE HD"، بالإضافة إلى قنوات " Abu Dhabi Asia 1".

ويدخل المنتخب العراقي المباراة وهو يحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد منتخب فيتنام في المركز الأخير بالمجموعة دون أي رصيد من النقاط.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم الحادي عشر: منتخب عربي يودع البطولة.. أخبار ونتائج كأس الأمم الإفريقية

"صدام العمالقة".. أول مباراة يتم تحديدها في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية