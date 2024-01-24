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منتخب الجزائر يسقط أمام موريتانيا ويغادر كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب موريتانيا على نظيره الجزائر بنتيجة 1-0، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

سجل هدف فوز منتخب موريتانيا، محمد ديلاهي في الدقيقة 37 من زمن شوط المباراة الأول.

وبهذه النتيجة ودع منتخب الجزائر بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات.

ونستعرض لكم ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء مباريات دور المجموعات.

1.أنجولا - 7 نقاط
2.بوركينا فاسو - 4 نقاط
3.موريتانيا - 3 نقاط
4.الجزائر - نقطتين

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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