أنجولا تفوز على بوركينا فاسو بثنائية بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق منتخب أنجولا الفوز على بوركينا فاسو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وافتتح نجم الاتحاد السكندري كريستوفاو مابولولو التسجيل في المباراة لصالح منتخب أنجولا في الدقيقة 36، فيما سجل أمبروسيني أنطونيو كاباكا سلفادور الهدف الثاني في الدقيقة 92.

وتأهل منتخب أنجولا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب تصدر المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، فيما يأتي في المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو، برصيد 4 نقاط.

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