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"الجزائر تودع".. المنتخبات المتأهلة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حقق منتخب أنجولا الفوز على بوركينا فاسو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وعلى الجانب الآخر فاز منتخب موريتانيا على نظيره الجزائر بنتيجة 1-0، ليودع البطولة من دور المجموعات.

وبهذه النتائج يصعد منتخب أنجولا لدور الـ16 متصدرا للمجموعة برصيد 7 نقاط، وبوركينا فاسو وصيفا برصيد 4 نقاط.

ونستعرض لكم ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء دور المجموعات.

1.أنجولا - 7 نقاط
2.بوركينا فاسو - 4 نقاط
3.موريتانيا - 3 نقاط
4.الجزائر - نقطتين

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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