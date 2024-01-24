"الجزائر تودع".. المنتخبات المتأهلة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
حقق منتخب أنجولا الفوز على بوركينا فاسو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.
وعلى الجانب الآخر فاز منتخب موريتانيا على نظيره الجزائر بنتيجة 1-0، ليودع البطولة من دور المجموعات.
وبهذه النتائج يصعد منتخب أنجولا لدور الـ16 متصدرا للمجموعة برصيد 7 نقاط، وبوركينا فاسو وصيفا برصيد 4 نقاط.
ونستعرض لكم ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء دور المجموعات.
1.أنجولا - 7 نقاط
2.بوركينا فاسو - 4 نقاط
3.موريتانيا - 3 نقاط
4.الجزائر - نقطتين
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