منافس مصر.. المواعيد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار حاليا، حيث تقام أربعة مباريات، حيث يواجه تونس منتخب جنوب أفريقيا، بينما يلتقي منتخب مالي نظيره نامبيا، ويلعب منتخب المغرب مع زامبيا، والكونغو الديمقراطية مع تنزانيا

تونس تواجه جنوب أفريقيا

في أولى المباريات يلتقي منتخب تونس نظيره جنوب أفريقيا، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الخامسة وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

مالي مع نامبيا

وفي نفس التوقيت، تقام المباراة الثانية حيث يلتقي منتخب مالي مع نظيره نامبيا، ضمن مباريات المجموعة الخامسة، عبر عبر قناة bein sports 2 MAX.

المغرب في مواجهة زامبيا

وفي المجموعة السادسة يواجه منتخب المغرب نظيره زامبيا، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا

وفي نفس التوقيت، تقام المباراة الأخرى في نفس المجموعة حيث يلتقي منتخب الكونغو مع نظيره تنزانيا فاسو، عبر قناة bein sports 2 MAX.

وسوف يتحدد منافس منتخب مصر في الدور المقبل من البطولة، حيث سيواجه ثاني المجموعة السادسة التي تضم المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

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