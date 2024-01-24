أمم أفريقيا.. جمال بلماضي يعلق على خروج الجزائر من دور المجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - علق جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر لى الخروج المبكر من دور المجموعات لبطولة كأس أمم افريقيا بعد الخسارة أمام موريتانيا بهدف دون رد.

وقال جمال بلماضي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: “ لا أستطيع أن أفهم ماحدث لقد صنعنا الكثير من الفرص لكننا لم نسجل، عندما لا تنجح في إنهاء الفرص التي تتاح لك لا يمكنك التأهل في ظل التطور الكبير للمنتخبات الأفريقية ”.

وأضاف: “ الأهداف التي سكنت شباكنا في جميع المباريات جاءت من كرات ميتة او ركلات جزاء أو كرات ثابتة ”.

وأكمل: “ صحيح أن المنتخب الجزائري يضم العديد من اللاعبين الجاهزين غلا أن غاب اسماعيل بناصر ورامي بن سبعيني أثر علينا في مباراة موريتانيا، أنا أحترم المنتخب الموريتاني بشكل كبير، لكن الحظ لم يحالفنا في نهاية الأمر ”.

وعن مستقبله مع المنتخب الجزائري قال بلماضي: “ الخروج من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي أمر يصعب تقبله، ساناقش مع المسؤولين موقفي من الإستمرار مع المنتخب ”.

وأتم: “ اتحمل مسؤولية الخروج من دور المجموعات وساتحدث عن مستقبلي بعد العودة للجزائر ”.