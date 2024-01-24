نادر السيد: محمد صلاح فوق النقد وهجوم بعض نجوم الكرة عليه لركوب "التريند"

ياسر رشاد - القاهرة - قال نادر السيد حارس مرمى المنتخب الوطنى السابق إن محمد صلاح نجم مصر فوق النقد مؤكداً أن بعض النجوم الدوليين السابقين الذين يهاجمونه من أجل ركوب "التريند".

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أضاف السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى الغنى:" لا يصح الهجوم أو ننتقد محمد صلاح ومن المفترض أن نفتخر به ولا نشكك فى وطنيته وحزين من سير بعض اللاعبين الدوليين زمايلنا على موجة السوشيال ميديا واعتبر من العيب حدوث ذلك".

ووجه نادر السيد رسالة إلى اللاعبين الذين يهاجمون محمد صلاح قائلاً:" انتوا عشتوا هذه اللحظات ومريتوا بهذه الظروف ولا يصح أن تهاجم زميلك من أجل ركوب التريند،عيب هذا الأسلوب والطريقة".

وأكمل نادر السيد حديثه:" ما هى المصلحة التى ستعود على محمد صلاح لو استمر مع المنتخب وهو مصاب فمن الأفضل له السفر إلى إنجلترا من أجل التعافى سريعاً من الإصابة".