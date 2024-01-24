معلول ضد بيرسي تاو.. موعد مباراة تونس أمام جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2023

تنتظر جماهير النادي الاهلي المباراة المرتقبة بين منتخبي تونس وجنوب أفريقيا، والتي تشهد صدام بين ثنائي الفريق علي معلول وبيرسي تاو.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراة منتخب تونس ضد جنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2023، والقنوات الناقلة.

ويخوض منتخب تونس مباراة مصيرية حاسمة من أجل خطف بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

موعد مباراة تونس ضد جنوب أفريقيا

ويلعب منتخب تونس ضد جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري، على ملعب كورهوجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا 2023.

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وستنطلق أحداث مباراة تونس ضد جنوب أفريقيا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويقع منتخب تونس في المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، فيما يتواجد منتخب جنوب أفريقيا في الوصافة بٕ3 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد جنوب أفريقيا

ومن المقرر أن يتم نقل أحداث مباراة تونس ضد جنوب أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس أمم أفريقيا، على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق عصام الشوالي.