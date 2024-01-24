تعليق بلماضي بعد خروج الجزائر المبكر من كأس أفريقيا 2023 وموقف رحيله

علق جمال بلماضي المدير الفني لـ منتخب الجزائر، على خروج محاربي الصحراء المبكر من كأس أمم أفريقيا بعد الخسارة من موريتانيا في دور المجموعات.

وقال بلماضي في تصريحاته للمؤتمر الصحفي:” أنتم هنا في مهمة، أعرفكم منذ 6 سنوات تقولون أنني أول مدرب بتاريخ المنتخب يقصى مرتين على التوالي من دور المجموعات، قولوا أيضا أنني ثاني مدرب حقق كأس إفريقيا “.

وأضاف بلماضي:” تقنية الفار لا تشتغل إلا من جانب المنتخب الوطني الجزائري، لم أشاهد في حياتي رئيس اتحادية ينزل إلى الحكم أثناء اللقاء و يتحدث معه، إذا لم نصنع الكثير من الفرص لقلت إن المشكلة تأتي من هنا. لكن لا يمكنني أن أشرح لماذا لا نستطيع الفوز “.

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وواصل عن موقفه من الرحيل بعد الخروج:” عندما نعود إلى الجزائر نتحدث عن الموضوع، اتحمل مسؤولية النتائج، سيطرنا على اللعب ولم نوفق في التسجيل بسبب نقص الفعالية.. لم نكن في وضعيات صعبة”.

وأردف:”لم أر اللقطات التي حدثت، وبالتالي لا يمكنني التعليق الآن على ما حدث، صحيح أننا في مباراة بوركينافاسو لم نحصل على ركلة جزاء شرعية، ولكن اليوم لا أعلم”.

وختم “الفار راقب كل الأهداف التي سجلت ضدنا، أما بالنسبة لنا لا وجود لتقنية الفار، ولم يتم استخدامها إطلاقا، وعندما ترى لاعبا كسليماني يحتج، فبالتأكيد هناك أمر حدث”.