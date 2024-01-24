فوز "تاريخي" لمنتخب فلسطين يؤهله إلى ثمن نهائي كأس آسيا لأول مرة في مسيرته

الرياص - اسماء السيد - تأهل منتخب فلسطين لكرة القدم إلى ثمن نهائي بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في مسيرته، بفوز "تاريخي" على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أهداف دون رد، في وقت تعاني فيه غزة من حرب مستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء هذا الفوز في ختام منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، والتي شهدت فوز إيران على الإمارات بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت الثلاثاء.

وبلغ منتخب فلسطين، الذي يعرف بلقب "الفدائي"، هذا الدور بين أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثالث، حيث جاء ثالثا في مجموعته التي تصدرتها إيران بالعلامة الكاملة، بينما احتلت الإمارات المركز الثاني بأربع نقاط بفارق الأهداف عن منتخب فلسطين.

وبادر عدي الدباغ بالتهديف لمنتخب "الفدائي" في الدقيقة الثانية عشرة، وأضاف زيد قنبر الهدف الثاني (في الدقيقة 48) بينما أكمل الدباغ الثلاثية في الدقيقة 60.

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يذكر أن هذا أول فوز يحققه منتخب فلسطين على مدار ثلاث مشاركات له في نهائيات كأس آسيا في نسخ 2015 و2019 والنسخة الحالية، حيث انتهت مباراياته السابقة بالهزيمة أو التعادل.

واستهلت فلسطين مشوارها في هذه النسخة من كأس آسيا بالهزيمة أمام إيران بأربعة أهداف لهدف، ثم تعادلت مع الإمارات بهدف لكل منهما.

ويطمح لاعبو فلسطين ومدربهم مكرم دبوب، للذهاب بعيدا في كأس آسيا على أمل إدخال بعض من "الأمل والسرور" على الشعب الفلسطيني الذي يعاني بسبب الحرب في غزة.

"رسالة بقاء"

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خاض منتخب فلسطين مواجهة هونغ كونغ بدافع كبير، ورغبة كبيرة للفوز، وهو ما ظهر في محاولاته المتواصلة لإحراز الأهداف، وفقا لما قاله المحلل الرياضي محمد عواد في تصريحات لبي بي سي عربي.

ويرى عواد أن ظروف غزة تدفع لاعبي فلسطين لتقديم أفضل ما لديهم، مشيرا إلى أن "منتخب فلسطين هو الوحيد الذي يحمل رسالة بالإضافة إلى رسالته الكروية: وهي رسالة بقاء"، وفقا لقوله.

كما أبرز أهمية تحقيق الفريق لنتائج أفضل في هذه النسخة، وتسجيل المنتخب خمسة أهداف في دور المجموعات "وهذا عدد كبير من الأهداف لمنتخب لا تسمح ظروفه بأن يكون في أفضل حالاته".

وأضاف عواد: "المنتخب الفلسطيني يمثل قضية وجود حقيقية، فهي قضية إنسانية تقاوم وتقاتل حتى في ملعب كرة القدم. لذلك كلما تقدمت فلسطين، تردد هذا الاسم".

ويرى الصحفي الرياضي هيثم محمد أن لاعبي فلسطين "تمكنوا من التغلب على ظروفهم الصعبة بسبب حرب غزة وقدموا عرضا فنيا مميزا، خاصة على الصعيد الهجومي في وقت لم تساعده فيه الظروف على الاستعداد لهذه البطولة مثل المنتخبات الأخرى".

تاريخ المشاركات في كأس آسيا

شارك منتخب فلسطين في كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بنسخة 2015 وانتهت مشاركته بهزيمته في ثلاث مباريات، حيث استهل مشواره بالخسارة على يد اليابان برباعية بيضاء، ثم مني بالهزيمة أمام الأردن بخمسة أهداف لهدف، وخسر أمام العراق بهدفين مقابل لا شيء.

وفي نسخة 2019 تعادل سلبيا أمام سوريا، ثم خسر أمام أستراليا بثلاثية نظيفة، بينما تعادل أمام الأردن بلا أهداف.