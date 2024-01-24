محمد اسماعيل - القاهرة - تعرف على تاريخ مواجهات تونس ضد جنوب أفريقيا قبل لقائهما في كأس الأمم الأفريقية

يواجه المنتخب التونسي نظيره منتخب جنوب أفريقيا غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " إمادو جون كوليبالي" بكوت ديفوار.

ويبحث المنتخب التونسي خلال هذه المباراة، إلى حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة، بعدما تلقى الهزيمة في لقاء الجولة الأولى بالبطولة أمام منتخب ناميبيا، ثم التعادل في لقاء الجولة الثانية أمام منتخب مالي.

وتعد هذه هي المواجهة السابعة التي تجمع بين المنتخبين، حيث سبق أن تواجها معاً في 6 مباريات من قبل في مختلف المسابقات سواء ودية أو رسمية.

وشهدت مواجهات الفريقين معاً توازناً كبيراً، حيث تمكن كلا منهما من تحقيق ثلاثة انتصارات ولم يحضر التعادل في أي لقاء بين المنتخبين.

وبالحديث عن مباريات المنتخبين معاً في كأس أمم أفريقيا، نجد أن هذه المباراة ستكون هي الخامسة التي تجمع بينهما في البطولة.

وكانت أول مباراة تجمع بين المنتخبين في كأس أمم أفريقيا، في نهائي نسخة عام 1996، والذي انتهى بفوز المنتخب الجنوب أفريقي بهدفين دون مقابل، قبل أن يكرر فوزه في نسخة عام 2000 من البطولة، ولكن هذه المرة بركلات الترجيح.

وشهد آخر لقائين خاضهما المنتخبين معاً في البطولة، تمكن منتخب " نسور قرطاج" من تحقيق الفوز فيهما بهدفين في نسخة البطولة عام 2006، ثم الفوز في النسخة التالية عام 2008 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل لاعبو المنتخب التونسي 9 أهداف في مرمى منتخب جنوب أفريقيا، فيما استقبلت شباكهم 7 أهداف.