تاريخ مواجهات منتخب المغرب أمام منتخب زامبيا قبل لقائهما غداً في بطولة كأس الأمم الأفريقية



محمد اسماعيل - القاهرة - يسعى المنتخب المغربي، لتحقيق انتصاره الثاني خلال هذه النسخة من بطولة أمم أفريقيا 2023، عندما يلاقي نظيره منتخب زامبيا غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد " لوران بوكو" بكوت ديفوار.

ويلعب المنتخبين معاً في المجموعة السادسة بالبطولة، رفقة كلا من " الكونغو الديمقراطية، تنزانيا وزامبيا"

ويدخل منتخب " أسود الأطلس" المباراة، وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد أربع نقاط من مباراتين، فيما يتواجد المنتخب الزامبي في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطة واحدة من نفس عدد المباريات.

وتعد هذه هي المواجهة رقم 15 التي تجمع بين المنتخبين معاً، حيث سبق وأن توجها معاً في 14 مباراة سابقة ما بين ودية أو رسمية.

وتمكن المنتخب المغربي من تحقيق الفوز في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات، وحسم التعادل مباراتين.

وهذه هي المواجهة الثالثة بين المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا، حيث تواجها معاً في نسختين أعوام 1986 وانتهت بفوز المغرب بهدف دون مقابل، وتكرر اللقاء في نسخة البطولة عام 1998 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

وسجل لاعبو المنتخب المغربي 12 هدفاً في شباك منتخب زامبيا، فيما تلقت شباكهم 11 هدفاً.

وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين معاً، من نصيب منتخب زامبيا بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

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