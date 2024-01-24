رسميا.. منتخب غانا يودع كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ودع منتخب غانا بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

حيث أنهى النجوم السوداء دور المجموعات بتعادلين مع منتخب مصر وموزمبيق وخسارة من الرأس الأخضر، ليحصد نقطتين، وبعد نتائج مباريات اليوم الثلاثاء، فقدت غانا فرصها في التأهل إلى دور الـ16 "كأفضل توالت".

ووقع منتخب غانا بكأس الأمم الإفريقية 2021/22 في المجموعة الثالثة بجانب، المغرب والجابون وجزر القمر، واحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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