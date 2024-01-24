وزارة الشباب تعقد سلسلة من الدورات التدريبية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع

« الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد » و « معهد التخطيط القومي » ، « الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد » و « معهد التخطيط القومي » ، اجتماعاً تنسيقياً ؛ لإعداد سلسلة من الدورات التدريبية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ من كافة محافظات الجمهورية خلال المرحلة المقبلة ، بهدف إعداد وتأهيل قدرات أعضاء نموذج المحاكاة ، ضمن بيئة ابتكارية ، للمضي نحو فرصٍ جديدة متسلحين بمعطيات وأدوات قيادية تدعم مهاراتهم وخبراتهم المستقبلية .

وجاء مجمل ماتم الاتفاق عليه ، حرصًا من وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ؛ نحو دعم كل الأفكار والمبادرات التي من شأنها تطوير القدرات الشبابية واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع ، والدور المحوري

من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية ، في نشر المعرفة النظرية والعملية في مجالات منع ومكافحة الفساد لتحقيق الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وكيفية مواجهته ، وأثر تطبيق مفاهيم النزاهة والشفافية والعمل المتقن في تطوير قطاعات العمل المختلفة .

وتم الاتفاق علي تنفيذ دورة حول " الحوكمة ومكافحة الفساد " وتحمل عدد من المحاور التالية : ( الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ،الحوكمة فى مواجهه الفساد ،البنية المعلوماتية للدولة المصرية ،رؤية مصر 2030

، الفساد والأمن القومى ، الإدارة وأخلاقيات العمل ، الاتفاقيات الدولية ).



كما تطرق الاجتماع الي أهمية عقد دورات تدريبية للشباب داخل معهد التخطيط القومي ،

حيث يُعد نافذة مهمة للشباب لاستشراق المستقبل و الوجهة الأساسية للتدريب الشامل في مجالات التخطيط والتنمية بالجمهورية الجديدة ، دوره الرئيسيي من خلال النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية الشاملة للدولة ووسائل تنفيذها، ونشر الوعي والمعرفة بقضايا التخطيط والتنمية وأسسها العلمية والتطبيقية.

حيث من المقرر تنفيذ برنامجي داخل المعهد حول :" اللامركزية والتنمية المحلية ، الخطة والموازنة".

وشهد الاجتماع حضور :" الأستاذة ايمان عبد الجابر ؛ وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، اللواء أحمد الشريف ؛ وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ؛ الدكتور عبدالله الباطش ، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ؛

النائبة سهير عبد السلام ؛ عضو مجلس الشيوخ؛ الدكتور محمد سليمان ، مدير عام الرقابة و الحكومة بوزارة الشباب ، الدكتور يحي حسين ؛ رئيس قسم التجارة الخارجية بمعهد التخطيط القومي ؛ الأستاذة راندا البيطار ،مدير عام برلمان الطلائع والشباب ؛ وجانب من ممثلي الإدارة المركزية للتعليم المدني بالوزارة" .