موعد مباراة تونس وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب تونس بنظيره جنوب أفريقيا في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة مصيرية ضمن الجولة الأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

موعد مباراة تونس وجنوب أفريقيا

تنطلق مباراة تونس وجنوب أفريقيا اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وجنوب أفريقيا

ستكون مباراة تونس وجنوب أفريقيا اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة كأس الأمم في كوت ديفوار.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الدولي السنغالي عيسى سي لإدارة لقاء منتخب تونس ونظيره جنوب إفريقيا ويعاونه في غرفة الفار الحكم الموريتاني دحان.

ولا بديل عن الفوز لمنتخب تونس على جنوب أفريقيا للوصول إلى 4 نقاط وانتظار نتيجة مباراة مالي وناميبيا ضمن نفس المجموعة، وايضا انتظار نتائج المجموعات الأخرى لتحديد موقفه من الصعود لدور ال16.

تونس تشكو حكم مباراة مالي للكاف

قدم الاتحاد التونسي لكرة القدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) احتجاجا على الأداء التحكيمي في مباراة نسور قرطاج أمام مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2023.

قدم الاتحاد التونسي لكرة القدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) احتجاجا على الأداء التحكيمي في مباراة نسور قرطاج أمام مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2023، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وأوضح الاتحاد التونسي لكرة القدم في شكواه أن الحكم حرم منتخب تونس من ركلة جزاء واضحة في الدقيقة 70 من المباراة، بعد تدخل عنيف من لاعب منتخب مالي على يوسف المساكني داخل منطقة الجزاء، وطالب الاتحاد التونسي لكرة القدم بالتحقيق في هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الحكم.

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