بث مباشر مشاهدة مباراة العراق وفيتنام يلا شوت في كأس أمم آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة العراق وفيتنام يلا شوت

منافسة آسيوية بين Iraq vs Vietnam اليوم ، مشاهدة مباراة العراق وفيتنام بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا ، ومنتخب العراق يستعد لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس آسيا قطر 2024 بعد أداء رائع حتى الآن، حيث تأهل إلى دور الـ16 بعد فوزين متتاليين. يدخل أسود الرافدين مباراتهم ضد فيتنام وهم في صدارة المجموعة، وهو ما يمنحهم راحة نفسية وفرصة للتحضير للمرحلة القادمة من البطولة.

يطمح المنتخب العراقي في تقديم أداء قوي في المباراة الأخيرة لدور المجموعات، حيث يستعرض الفريق إمكانياته ومهارات لاعبيه الرائعة. يتطلع الجميع إلى رؤية كيف سيتمكن منتخب العراق من الحفاظ على الأداء المميز الذي قدمه في المباريات السابقة.

بعد أن حقق العراق انتصارين مهمين أمام إندونيسيا واليابان، يسعى الفريق لتحقيق الانتصار الثالث وتعزيز مكانته في البطولة. يشكل الأداء الرائع في المباريات السابقة دافعًا إضافيًا للاعبين لتحقيق النجاح والتألق في المراحل القادمة.

من الملفت للنظر أن المنتخب العراقي قد تمكن من الفوز على اليابان، أحد المنتخبات المرشحة بقوة للتتويج باللقب، وهو إنجاز يضاف إلى سجلهم الكبير في تاريخ البطولة. يتطلع الجميع إلى متابعة أداء العراق في المباريات القادمة، مع الأمل في استمرار مستوى الأداء الذي قدموه حتى الآن.

الفرصة التي يمتلكها المنتخب العراقي للتألق في بطولة كأس آسيا 2024 قد تكون فرصة تاريخية للعودة إلى قمة الكرة القارية. يتحمس عشاق الكرة في العراق وخارجها لمتابعة مسيرة الفريق في الأدوار الإقصائية وربما تحقيق إنجاز كبير في طريقهم نحو اللقب.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا 2023؟

في العراق، يمكن متابعة مباريات المنتخب العراقي عبر القناة الرابعة العراقية التي تملك حقوق بث البطولة داخل العراق فقط.

أما بالنسبة للسعودية، ستكون المتابعة عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في الإمارات من خلال قناة أبوظبي الآسيوية.

وبالنسبة لبقية الوطن العربي، تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث مسابقة كأس آسيا 2023 عبر شاشات التلفزيون باستثناء الدول المذكورة سابقا.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة العراق وفيتنام بث مباشر يلا شوت

اضغط هنا لمشاهدة مباراة العراق وفيتنام بث مباشر يلا شوت

ويمكن من خلال الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا متابعة مباريات منتخب العراق في البطولة عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

تردد قناة SSC 1 تردد قناة AZ Tv القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة القمر الصناعي: AzerSpace 416°E

التردد: 11169

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مفتوحة

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

مشاهدة مباراة العراق وفيتنام بث مباشر يلا شوت

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

من هو معلق مباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا 2023؟

يتولى التعليق على مباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا على قناة الرابعة العراقية، المعلق أدريس زيتوني، وعبر قناة بي إن آسيا، المعلق حسن العيدروس.

وعبر القناة السعودية، يمكن متابعة المباراة بصوت المعلق عبد الله الحربي.

متي موعد وتوقيت مباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا 2023؟

تقام مباراة العراق وفيتنام اليوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية والنصف بتوقيت العراق والسعودية وقطر، الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر والثالثة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

العراق ضد فيتنام .. لقاء العلامة الكاملة

يرغب الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي، في حصد العلامة الكاملة، عندما يواجه ظيره الفيتنامي غدا الأربعاء، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا قطر 2023، على ملعب جاسم بن حمد.

وقال كاساس - في المؤتمر الصحفي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - إنه شاهد مستوى المنتخب الفيتنامي في المباراتين اللتين خاضهما في الجولتين الأولى والثانية، حيث قدم خلالهما المنتخب الفيتنامي مستوى جيدا رغم الخسارة، لافتا إلى معاناة بعض اللاعبين من الإرهاق، لكن لا توجد إصابة في صفوف المنتخب.

وأضاف كاساس أن جميع منتخبات البطولة ترغب في تحقيق نتائج جيدة في البطولة القارية مما يصعب مهمتهم أمام تطلعات المنتخب الفيتنامي، مؤكدا أنه طالب لاعبيه بضبط النفس خلال المباراة خشية تلقيهم الإنذارات.

وحول الانتصار الذي حققه المنتخب العراقي على نظيره الياباني، أكد كاساس أن جميع اللاعبين على دراية ومعرفة بأن الفوز على اليابان حملهم مسؤولية كبيرة لمواصلة التألق في البطولة، لكن عليهم نسيان الانتصار الثمين والتركيز في ما هو قادم، حتى لا يؤثر ذلك على تفكيرهم من أجل أن يحقق المنتخب العراقي الفوز في لقاء الغد أمام فيتنام لإسعاد الجماهير العراقية، التي ظلت داعمة للمنتخب.

من جانبه، أكد بشار رسن، لاعب المنتخب العراقي، جاهزية منتخب بلاده لتحقيق العلامة الكاملة أمام منتخب فيتنام وإسعاد الجماهير العراقية، مشيدا بدعمهم المستمر للمنتخب في مشواره بالبطولة التي يسعون فيها لظهور جيد، ومواصلة رحلة التألق وتحقيق طموحهم بالفوز باللقب.

ويتصدر العراق ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل اليابان وإندونيسيا المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتزيل منتخب فيتنام ترتيب المجموعة بدون نقاط.



