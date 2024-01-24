أمم أفريقيا لليد .. موعد مواجهة مصر وتونس المرتقبة في نصف النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره التونسي في تمام الخامسة والنصف من مساء غد الخميس ، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف مصر فعالياتها.





وضرب المنتخب الوطني موعدًا في نصف النهائي بعد فوزه بالأمس على أنجولا 37 - 25 ، بينما جاء تأهل منتخب تونس على حساب نظيره الغيني.

كان المنتخب الوطني لليد ، قد تأهل إلى الدور ربع النهائي عن صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة ، بعد أن حقق الفوز على غينيا بنتيجة 33/15، والفوز على الكونغو برازافيل 34/19 ، ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 35/16 خلال اللقاء الأخير بالمجموعة.

وتقام منافسات البطولة بمجمع الصالات باستاد القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى، والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024.

التأهل إلى مونديال العالم ..

ووفقًا لنظام البطولة تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الـ 5 الأولى إلى نهائيات بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي من المقرر إقامتها في كرواتيا والنرويج والدنمارك.

بينما يتأهل بطل النسخة الحالية مباشرة إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس صيف العام الجاري.