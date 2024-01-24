رحلة منتخب موريتانيا من الترتيب 206 على العالم إلى المجد في الكان

ياسر رشاد - القاهرة - بات منتخب موريتانيا حديث جميع متابعي بطولة كأس الأمم الافريقية سواء على مستوى القارة الافريقية او حتى على مستوى العالم ككل بعدما نجح منتخب المرابطون في تفجير واحدة من كبرى مفاجأت البطولة بالفوز على منتخب الجزائر بهدف مقابل لاشىء ليحقق المنتخب الموريتاني اول انتصار له في تاريخه في ثالث مشاركاته في بطولة كأس الأمم الافريقية وليتأهل إلى الدور الثاني ايضا المرة الأولى في تاريخه .

و نظرا للنتيجة الرائعة التي حققها منتخب موريتانيا فقد جذبت قصة تطور الكرة في موريتانيا وتقدم المنتخب الموريتاني أنظار الكثير من المحللين الكرويين فقد كانت موريتانيا في عام ٢٠١٢ في الترتيب رقم ٢٠٦ على التصنيف العالمي للفيفا وظل منتخب موريتانيا طوال ١٨ عاما من عام ١٩٩٥ إلى ٢٠١٣ دون تحقيق فوز واحد على المستوى الاولى وفي عام ٢٠١٠ تم استبعاد منتخب موريتانيا من تصفيات كأس الأمم الافريقية بسبب فضائح مالية .

في عام ٢٠١٣ تولى رئاسة الأتحاد الموريتاني لكرة القدم احمد ولد يحيي ليبدأ مشوار طويل لاعادة هيكلة كرة القدم الموريتانية من نقطة الصفر وربما اقل فبدأ من خلال تطوير الدوري المحلي الذي تم وضعه تحت رعاية كبرى شركات الاتصالات العاملة في موريتانيا وبدأت الاندية هناك في سداد مستحقات الاعبين والاجهزة الفنية و طلب من الفيفا مساعدته من خلال برنامج الهدف فتم بناء مقر جديد للاتحاد الموريتاني لكرة القدم و مجمع لخدمة المنتخبات الوطنية في موريتانيا وتجديد الملعب الرئيسي في العاصمة نواكشواط .

ثم بدأ احمد بن يحيي في مشروعات تطوير المواهب الشابة في موريتانيا لتنجح في الوصول لأول مرة لكأس الأمم الافريقية عام ٢٠١٩ وكرر الأمر عام ٢٠٢١ ونجح في الوصول لافضل ترتيب له في تصنيف الفيفا عام ٢٠١٧ ليكون منتخب موريتانيا في الترتيب ٨١ .

العام الماضي تعاقد احمد بن يحيي مع المدرب أمير عبده صاحب انحاز قيادة منتخب جزر القمر للتأهل إلى الدور الثاني في كأس الأمم الافريقية بالكاميرون ٢٠٢١ ليكرر أمير عبده نفس الانجاز مع منتخب موريتانيا ولديه الطموحات لتخطى مباريات قادمة في نسخة الكان الحالية .