ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال القطري يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال القطري يلا شوت في بطولة الوحدة الودية 2024 ،يدخل فريق الزمالك اليوم الخميس، مواجهة جديدة في معسكره المقام في الإمارات. ويقابل الزمالك نظيره أم صلال القطري، لتحديد المركز الثالث في بطولة الوحدة الإماراتي. ويقام اللقاء في الساعة 3.10 عصرًا، على أرضية استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وكشفت قناة أبو ظبي عن إذاعة اللقاء، على القناة المفتوحة. وتلقى الزمالك هزيمة من الوحدة الإماراتي في اللقاء الأول بنتيجة 3-1. وتأهل الوحدة الإماراتي إلى نهائي البطولة الودية لمواجهة الاتفاق السعودي والذي يقود فنيا ستيفن جيرارد.

مشاهدة الزمالك وأم صلال بث مباشر بدون تقطيع

من المقرر أن تم انطلق صافرة بداية أحداث اللقاء المرتقب بين الزمالك والوحدة الإماراتي، يوم السبت الموافق 20-01-2024 في تمام الساعة 02:10 مساءًا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

وفي تمام الساعة 03:10 مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين والسودان ولبنان، وفي تمام 04:10 مساءًا بتوقيت السعودية واليمن وسوريا والاردن والعراق، وفي تمام الساعة 05:10 مساءًا بعد منتصف الليل بتوقيت الامارات وعمان وقطر والكويت.

الزمالك وأم صلال بث مباشر الأن

من المتوقع أن تنقل قناة أبو ظبي الرياضية مباراة الزمالك وأم صلال وفقًا للجدول المحدد. يشار إلى أن الزمالك سيشارك أيضًا في بطولة كأس دبي للتحدي، المقرر إقامتها في الفترة من 26 إلى 28 يناير 2024، حيث سيتنافس مع أندية الرجاء المغربي، والأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني.

من ناحية أخرى، أعلن مجلس إدارة الزمالك عن تلقيه إشعارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحل أزمة إيقاف القيد يوم الثلاثاء الماضي. وبناءً على ذلك، يحق للزمالك القيد بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الحالية التي تم فتح بابها.

مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال بث مباشر

يمكنكم متابعة أحداث المباراة بين الزمالك وأم صلال، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لحقوق بث بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

علي أن يتم تخصيص قناة أبو ظبي الرياضية 1 لنقل كافة أحداث البطولة، وإسندت مهمة التعليق للمعلق الشهير أحمد الحامد.