ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال اليوم في اللقاء الودي

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال اليوم في اللقاء الودي ، ويلتقى اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، مع نظيره أم صلال القطرى باستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة الوحدة الودية التى تقام بالإمارات ، وخسر الزمالك من الوحدة الإماراتية بثلاثة أهداف مقابل هدف في أولى المباريات الودية التي جمعتهما ببطولة الوحدة الودية والمقامة حاليا في الإمارات.

وسجل ثلاثية الوحدة كل من: منصور سعيد وباكاييف وأحمد نور الله، بينما أحرز محمد أشرف "روقا" هدف الزمالك الوحيد.

وبعد مواجهة أم صلال القطرى، سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدى خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

وتأهل فريق الوحدة إلى المباراة النهائية للبطولة ضد الاتفاق السعودي، بينما يلعب الزمالك مع أم صلال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

بهذه النتيجة، يتأهل الوحدة الإماراتي إلى نهائي البطولة الودية لمواجهة الاتفاق السعودي والذي يقود فنيا ستيفن جيرارد، الذي وصل لنهائي البطولة الودية بعد فوزه على أم صلال القطري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

يأتي هذا في الوقت الذي تأكد مشاركة الزمالك في بطولة التحدي المقامة في دبي عقب الانتهاء من مواجهات البطولة الحالية حيث يتوجه الفريق إلى دبى لخوض البطولة الثانية الودية التي يشارك فيها، والتى يستهلها بمواجهة نادى الرجاء المغربى يوم 26 يناير.

موعد مباراة الزمالك وأم صلال القطري في الوحدة الودية

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال اليوم في اللقاء الودي ، وتنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد أم أصلان القطري اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، والتي تأتي ضمن استعدادات الأبيض لأاستئناف بطولة الدوري الممتاز عقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطنني المصري في بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا، في كوت ديفوار.

وتقام مواجهة الزمالك أمام نظيره أم صلال القطري فى الثالثة وعشرة دقائق عصر اليوم الأربعاء باستاد آل نهيان فى مباراة تحديد المركز الثالث.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأم صلال القطري في بطولة الوحدة الودية

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال اليوم في اللقاء الودي ، وتنقل قناة أبو ظبى الرياضية مباراة الزمالك مع أم صلال القطري في مباراة المركز الثالث ببطولة الوحدة الودية اليوم الأربعاء

يخوض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال اليوم، الأربعاء مواجهة ودية أمام أم صلال القطري لتحديد المركز الثالث فى بطولة نادى الوحدة الودية المقامة بدبى بالإمارات.

وخسر الزمالك أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء السبت الماضى، وجاءت جميع الأهداف فى الشوط الثاني، وسجل الوحدة ثلاثية عن طريق طريق منصور المنهالي وباكاييف وأحمد نور الدين ثم قلص محمد أشرف روقا الفارق بتسجيل هدف الزمالك الوحيد من ضربة جزاء.