الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمباراة الداخلية بكأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية في مباراة كأس الرابطة .
تشكيل سيراميكا:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - رجب نبيل -أحمد هاني.
خط الوسط: محمد توني - محمد عادل - أحمد بلحاج - صامويل أمادي - صديق ايجولا.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: .إسلام ريشة - سعد سمير - جاستيس آرثر - علاء مارسليو - محمد عنتر - احمد القرموطي - علاء شعبان - مروان عثمان - چون ايبوكا.