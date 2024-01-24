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الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمباراة الداخلية بكأس الرابطة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية في مباراة كأس الرابطة .

تشكيل سيراميكا:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي  - خالد صبحي - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني  - محمد عادل - أحمد بلحاج - صامويل أمادي - صديق ايجولا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: .إسلام ريشة - سعد سمير - جاستيس آرثر - علاء مارسليو - محمد عنتر  - احمد القرموطي - علاء شعبان - مروان عثمان - چون ايبوكا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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