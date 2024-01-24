أمم أفريقيا .. موعد مباراة المنتخب الوطني المقبلة بثمن النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





وحسم المنتخب تأهله لثمن النهائي باحتلاله وصافة ترتيب المجموعة الثانية ، على أن يلاقي متصدر ترتيب المجموعة السادسة ، في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

وفي المجموعة السادسة ، يواجه منتخب المغرب نظيره زامبيا الليلة بآخر الجولات ، وهو محتلاً صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ، بينما يأتي منتخب الكونغو وصيفًا برصيد نقطتين ، وزامبيا ثالثًا برصيد نقطتين وتنزانيا في الترتيب الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.

قائمة مصر في أمم أفريقيا ..

وتأتي القائمة النهائية التي يخوض بها منتخب مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، على النحو التالي:

محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.