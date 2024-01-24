من وعد التتويج بكأس العالم لاقتراب الإقالة.. جمال بلماضي مع منتخب الجزائر منذ الفوز بأمم أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ودع منتخب الجزائر بطل نسخة 2019، بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، عقب الهزيمة من موريتانيا مساء أمس، وأشارت شبكة "راديو مونت كارلو" إلى أن جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء أخبر اللاعبين بقرار رحيله، عقب البطولة.

وقال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة موريتانيا أمس: "أتحمل مسؤولية توديع أمم إفريقيا من مرحلة المجموعات مرتين على التوالي، مستقبلي مع الخضر؟ سنتحدث في هذا الأمر بعد عودتنا إلى الجزائر، عندما توليت تدريب الجزائر، كان منتخبنا في المركز الـ14 إفريقيا، والـ60 عالميا، وحاليا نحن ضمن أفضل 5 منتخبات إفريقية".

وكان بلماضي بعد تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية 2019، في طريقه ليكون أسطورة محلية في القيادة الفنية لمنتخب الجزائر، لكنه فشل في جميع الاختبارات منذ ذلك الحين، إذ قال بلماضي حينها في تصريحات لقناة "كنال بلس" الفرنسية: "هدفنا في كأس العالم لن يكون المشاركة فقط، سنعمل على تقديم كل شيء ولن نؤمن بالمستحيل، اللاعبون لن يضعوا أي حد لطموحهم".

وبعد مرور ما يقرب من 4 سنوات على تصريح بلماضي، ودع منتخب الجزائر بطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 2022 في الكاميرون، من دور المجموعات، حينما احتل المركز الأخير في المجموعة الخامسة، التي ضمت غينيا الاستوائية، كوت ديفوار، سيراليون.

وفي مارس 2022، فشل منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي في التأهل إلى كأس العالم قطر 2022، إذ أن جمال بلماضي فاز في مباراة الذهاب على الكاميرون بهدف نظيف، لكن نجح منتخب الكاميرون في الفوز بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب.

وجدد بعدها الاتحاد الجزائري الثقة في جمال بلماضي وأبقى عليه في القيادة الفنية للفريق، على الرغم من استقالة الاتحاد الجزائري بقيادة شرف الدين عمارة، وتعثر بلماضي مرة أخرى مع منتخب الجزائر وودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 كرابع المجموعة الرابعة.

وقاد الجزائري جمال بلماضي منتخب بلاده، في 67 مباراة، فاز 43 وتعادل في 17 وخسر في 7 مباريات، وحصد لقب وحيد مع محاربي الصحراء وهو كأس الأمم الإفريقية 2019.

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