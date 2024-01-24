موعد مباراة الأهلي الودية الثانية خلال معسكر الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، موعد المباراة الودية الثانية، خلال معسكر الاستعداد في الإمارات.

ويواجه الأهلي نظيره حتا الإماراتي، في الثالثة مساء يوم الجمعة المقبل 26 يناير 2024، على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم.

وخسر الأهلي من الأخدود السعودي بنتيجة 2-1، في المباراة الودية الأولى للفريق، خلال معسكر الإمارات، الذي انطلق يوم 20 يناير ويستمر حتى 28 من نفس الشهر، استعدادا للفترة المقبلة، التي تشهد مواجهة مع شباب بلوزداد الجزائري في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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