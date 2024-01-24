الترتيب النهائي لمجموعة العراق كأس آسيا بعد الفوز على فيتنام

نستعرض الترتيب النهائي لمجموعة منتخب العراق في بطولة كأس أمم آسيا 2023، بعد الفوز على نظيره فيتنام في ختام دور المجموعات.

ولاقى منتخب العراق نظيره فيتنام اليوم الأربعاء على ملعب “جاسم بن حمد” في العاصمة القطرية “الدوحة”، في ختام منافسات مجموعات أمم آسيا.

وفاز منتخب العراق على نظيره فيتنام في المجموعة الثالثة بمنافسات بطولة كأس أمم آسيا 2023، بثلاثية مُقابل هدفين.

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ترتيب مجموعة العراق النهائي في كأس أمم آسيا

ويتواجد منتخب العراق ضمن المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2023، رفقة فيتنام، واليابان وإندونيسيا.

وحصل منتخب العراق على العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة بعد الفوز في الثلاث جولات ليحصد 9 نقاط.

وبدأ منتخب العراق مشواره في البطولة الآسيوية بالفوز على إندونيسيا بثلاثة أهدافٍ لهدف، ثم الفوز على اليابان بنتيجة 2-1، والانتصار على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

1 – العراق 9 نقاط.

2 – اليابان 7.

3 – إندونيسيا 3.

4 – فيتنام بدون نفاط.