"صفقتان مفاجأة".. الزمالك يحصل على توقيع ثنائي فريق جماهيري كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، حصول نادي الزمالك على توقيع ثنائي جديد من أحد الفرق الكبرى، لتدعيم صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قال مهيب عبد الهادي خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر": "أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، نجح في التوقيع مع اثنين لاعبين، من نادي واحد كبير وجماهيري، وتم التوقيع بالتحديد داخل مكتب إدارة المشتريات بالنادي الأبيض".

أضاف: "الزمالك وقع مع اتنين لاعيبة جامدين، واللقطة الأهم هي التوقيع مع الثنائي داخل النادي الأبيض، دون معرفة أي حد، وهما صفقتان مفاجأة بصراحة".

أكمل: "الزمالك نجح في فتح باب القيد خلال الساعات الماضية، وسوف تتوالى الصفقات خلال الأيام المقبلة".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، نجح في التعاقد مع مهاب ياسر لاعب فريق الداخلية، وحصل على الاستغناء الخاص به، وسيتم الإعلان عن الصفقة قريبا.

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