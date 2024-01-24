تعرف على موعد مباراة كوريا الجنوبية وماليزيا في كأس أمم آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد منتخب كوريا الجنوبية لمواجهة نظيره منتخب ماليزيا غداً، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة ببطولة أمم آسيا 2024 بقطر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، على إستاد " الجنوب" بقطر.

ويتواجد منتخبا كوريا الجنوبية وماليزيا في المجموعة الخامسة بالبطولة، بجانب كلا من " الأردن والبحرين".

وتذاع مباريات البطولة عبر شبكة قنوات " bein sports" القطرية، وقناة "SSC" السعودية، " Alkass EXTRA HD1"، بالإضافة إلى شبكة قنوات " Abu Dhabi Asia 1".

ويدخل منتخب كوريا الجنوبية المباراة وهو يحتل وصافة ترتيب المجموعة الخامسة بالبطولة، برصيد 4 نقاط من مباراتين، بينما يتواجد منتخب ماليزيا في المركز الأخير بالمجموعة دون أي رصيد من النقاط.

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