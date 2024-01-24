6 أماكن متبقية.. المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يشهد اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، ختام الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023، ويتبقى مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة، ليسدل الستار عن جميع المنتخبات المتأهلة.

وضمن 11 منتخبا تأهلهم إلى دور الـ16 من كأس الأمم رسميا حتى الآن، وجاءت جميع المنتخبات المتأهلة إلى الدور المقبل كالآتي:

المجموعة الأولى:

1-غينيا الاستوائية

2-نيجيريا

المجموعة الثانية:

1-كاب فيردي

2-مصر

المجموعة الثالثة:

1-السنغال

2-الكاميرون

3-غينيا

المجموعة الرابعة

1-أنجولا

2-بوركينا فاسو

3-موريتانيا

المجموعة الخامسة (قبل الجولة الثالثة)

1-مالي

المجموعة السادسة (قبل الجولة الثالثة)

1-المغرب

ويتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، أًصحاب المركز الأولى والثاني في كل مجموعة، ويتم اختيار 4 منتخبات كأفضل ثوالث، فيما يغادر منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

وتحدد حتى الآن بشكل رسمي موعد ثلاث مباريات من دور الـ16، إذ تواجه نيجيريا الكاميرون، ويلعب منتخب غينيا الاستوائية مع غينيا، وتلعب موريتانيا مع الرأس الأخضر.

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