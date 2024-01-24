استقبل 162 هدفا ويلعب في الدرجة الثالثة.. من هو حارس موريتانيا الذي تألق ضد الجزائر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق منتخب موريتانيا إنجازا تاريخيا، مساء أمس، بالفوز الأول له في بطولة كأس الأمم الإفريقية على حساب الجزائر، والتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى، وحصل بابكر نياس حارس مرمى المنتخب على جائزة رجل المباراة، بعدما تألق وساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الفوز.

ويلعب نياس في فريق جنجاج الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي، ويبلغ اللاعب من العمر 27 عاما، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب 400 ألف يورو، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

ولعب نياس 116 مباراة مع مختلف الفرق التي ارتدى قميصها، استقبلت شباكه 162 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 29 مباراة، فيما حصل على 13 كارت أصفر.

وكان نياس من أبرز اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق الفوز لموريتانيا على الجزائر، بهدف نظيف في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023، وتصدى للعديد من الهجمات التي كان يمكن أن تقلب المباراة لصالح المنتخب الجزائري.

وتصدى نياس لرأسية بوداوي لاعب منتخب الجزائر، كما أنقذ نياس مرماه من انفراد الجزائري عيسى مندي، على طريقة حراس كرة اليد، وفي الدقيقة 20 تصدى لتسديدة داخل منطقة الجزاء لمندي.

اقرأ أيضًا:

"بيسمع الكلام".. ميدو يفجر مفاجأة بشأن ما فعله كلوب مع صلاح (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعد فك القيد.. الزمالك يتسلم الاستغناء الخاص بأول الصفقات الشتوية (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل عقد مروان حمدي مع بيراميدز (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)