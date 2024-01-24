تعرف على موعد مباراة عمان وقيرغيزيستان في كأس الأمم الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه المنتخب العماني نظيره منتخب قيرغيزيستان غداً، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة أمم آسيا 2024 بقطر.

وستنطلق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " عبد الله بن خليفة" بقطر.

وتذاع مباريات البطولة عبر شبكة قنوات " bein sports" القطرية، وقناة "SSC" السعودية، " Alkass EXTRA HD1"، بالإضافة إلى شبكة قنوات " Abu Dhabi Asia 1".

ويسعى المنتخب العماني لتحقيق الفوز على منتخب قيرغيزيستان، من أجل الحفاظ على حظوظه قائمة للصعود إلى الدور المقبل من البطولة، منتظراً نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة، والتي تجمع بين منتخبي السعودية وتايلاند.

وأسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم كويتي، بقيادة الحكم الدولي أحمد العلي، ويعاونه كلا من عبدالهادي العنزي مساعد أول وأحمد الصادق مساعد ثاني، وعلى الفار عبدالله جمالي.

اقرأ أيضا:

"أنا سايب رجالة".. تفاصيل جلسة الوداع بين صلاح ولاعبي المنتخب

"بيسمع الكلام".. ميدو يفجر مفاجأة بشأن ما فعله كلوب مع صلاح (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

منافس مصر.. المواعيد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)