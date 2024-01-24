كأس الرابطة.. الإسماعيلي يسقط أمام إنبي وسيراميكا يتعادل مع الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية بهدفين لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية، على ستاد المقاولون العرب.

أحرز النيجيري يوسف أوموتشو لاعب سيراميكا الهدف الأول في الدقيقة 29 قبل أن يحرز أحمد هاني هدف التعادل لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 38.

ليحسم التعادل الإيجابي المباراة بهدف لكلاهما، ليرفع سيراميكا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، خلفه إنبي وصيفا بـ 6 نقاط، أما الداخلية جاء ثالثا برصيد 4 نقاط.

في سياق متصل، سقط الإسماعيلي أمام إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على استاد بتروسبورت في الجولة الثالثة من كأس الرابطة.



الإسماعيلي



أحرز علي فوزي لاعب إنبي هدف المباراة الوحيد، والفوز في الدقيقة 52، ليمنح الفريق البترولي الثلاث نقاط.

رفع إنبي رصيد إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة، فيما يتذيل الإسماعيلي الترتيب دون نقاط.

