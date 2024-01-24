القادري يعلن تشكيل تونس لمباراة جنوب أفريقيا..الجزيري يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف جلال القادري مدرب منتخب تونس، تشكيل نسور قرطاج لمباراة جنوب إفريقيا التي تجمع بينهما على ملعب كوروجو، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

ويهدف منتخب تونس لتحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط في كان 2023، بعدما سقوطه في الجولة الأولى أمام ناميبيا، ثم التعادل في الجولة الثانية أمام مالي.



تشكيل تونس لمباراة جنوب أفريقيا:

في حارس المرمى: البشير بن سعيد.

في الدفاع: جدي كشريدة - علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي.

في الوسط: حمزة رفيعة - إلياس السخيري - عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان.

في الهجوم: إلياس العاشوري - سيف الدين الجزيري.

