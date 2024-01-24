ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة تونس وجنوب إفريقيا اليوم في كأس أمم أفريقيا.. (يلا شوت)

منافسة إفريقية بين South Africa - Tunisia اليوم، مشاهدة مباراة تونس وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، تأتي مواجهة المنتخب التونسي وجنوب أفريقيا في إطار الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023. يعيش المنتخب التونسي وضعًا صعبًا بعد نتائج متباينة في المرحلة الأولى من البطولة. فقد خسر أمام ناميبيا بهدف، وتعادل مع مالي بهدف لكل فريق. بفضل هذه النتائج، يحتل المنتخب التونسي المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة.

بالنسبة لجنوب أفريقيا، يأتي المنتخب بأداء أفضل حيث فاز في مباراته الثانية على ناميبيا بأربعة أهداف نظيفة بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام مالي. يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويسعى للفوز أو التعادل للتأهل إلى دور الستة عشر في البطولة.

تاريخ المواجهات بين المنتخبين يظهر توازنًا كبيرًا، حيث فاز كل منهما في ثلاث مباريات، ولم يشهد التاريخ التعادل بينهما. تأتي هذه المباراة لتكون الخامسة في تاريخ مواجهاتهما في كأس الأمم الإفريقية. وفي أخر لقاءين جمعت بينهما في البطولة، نجح المنتخب التونسي في تحقيق الفوز، حيث انتهت مواجهة عام 2006 بفوز تونس 2-0، وعام 2008 بفوزه 3-1.

رغم التحديات التي يواجهها المنتخب التونسي، يظل لديه الفرصة للتأهل في حال تحقيق الفوز على جنوب أفريقيا. من جهته، يسعى المنتخب الجنوب أفريقي لتأكيد تأهله والمنافسة في مراحل البطولة المتقدمة. يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة التي ستحسم مستقبل المنتخبين في البطولة القارية المثيرة.

موعد مباراة تونس اليوم ضد جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2023

يلتقي منتخب تونس الأول لكرة القدم، نظيره منتخب جنوب إفريقيا، وذلك في المباراة المرتقب إقامتها مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024، وتقرر أن يحتضن ملعب أمادو جون كوليبالي مجريات مباراة تونس وجنوب إفريقيا المنتظرة اليوم.

وحدد الكاف موعد مباراة منتخب تونس اليوم ضد جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2024، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وينتظر أن تحدد نتيجة مباراة منتخب جنوب إفريقيا ضد تونس اليوم، اكتمال عقد المتأهلين من المجموعة الخامسة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث أن فوز منتخب تونس يعني التأهل كثاني أو ثالث هذه المجموعة حسب النتيجة التي ستنتهي بها مباراة مالي وناميبيا على الجانب الآخر في نفس التوقيت.

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حيث يحتل منتخب تونس المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، فيما جاء منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني بـ 3 نقاط؛ لذا تترقب الجماهير مشاهدة مباراة تونس وجنوب إفريقيا مباشر اليوم.

مشاهدة بث مباشر مباراة تونس وجنوب إفريقيا اليوم على القنوات الناقلة في كأس أمم أفريقيا 2024

ستكون مشاهدة بث مباشر مباراة منتخب تونس ضد جنوب إفريقيا اليوم على القنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2023، متاحة عبر قناة BeIN Sports MAX 1 حصريًا، باعتبارها المتعاقدة على نقل جميع فعاليات الكان النسخة القائمة بدولة كوت ديفوار، للعملاء المشتركين لديها فقط داخل بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، وللجماهير في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج عبر قنواتها المفتوحة؛ وبالتالي فإن قناة بين سبورت ماكس 1 ستتيح مشاهدة مباراة تونس وجنوب إفريقيا مباشر اليوم بتعليق عصام الشوالي من خلال التردد الآتي:-

تردد قناة بين سبورت ماكس 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

تشكيل منتخب تونس أمام جنوب إفريقيا

يتوقع أن يكون تشكيل منتخب تونس اليوم، لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2023 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: وجدي كشريدة - علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي.

خط الوسط: عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان - إلياس السخيري.

خط الهجوم: يوسف المساكني - حمزة رفيعة - إلياس عاشوري.

تشكيل منتخب جنوب إفريقيا أمام تونس

ينتظر أن يكون تشكيل منتخب جنوب إفريقيا اليوم، لملاقاة المنتخب التونسي في كأس أمم إفريقيا 2023 على النحو الآتي:-

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: أوبيري موديبا - سياندا زولو - خوليسو موداو - موثيوبي مافالا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا - ثابيلو ماسيكو - سفيفيلو سيتولي.

خط الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - إيفيدنيس ماكجوبا.

تونس وجنوب إفريقيا.. مباراة أكون أو لا أكون بكأس الأمم الإفريقية

يلتقي منتخب تونس نظيره جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب أمادو جون كوليبالي، وفي نفس التوقيت تقام مباراة مالي ونامبيبا بالمجموعة ذاتها.

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ويتواجد تونس وجنوب إفريقيا في المجموعة الخامسة التي تضم رفقتهما كلا من مالي وناميبيا.

تعتبر مباراة اليوم حياة أو موت بالنسبة للفريقين حيث يحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب تونس المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

يدخل كلا الفريقين المباراة ولا بديل عن الفوز من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل حيث سيصل تونس للنقطة الرابعة، فيما يصل جنوب إفريقيا للنقطة للنقطة السادسة.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء المنتخب التونسي للقميص الأحمر في مواجهة جنوب إفريقيا.

يذكر أن السنغالي "عيسى سي" يدير اللقاء تحكيميًا ويعاونه في غرفة الفار، الحكم الموريتاني دحان.

وفيما يلي ترتيب المجموعة قبل انطلاق الجولة الثالثة:

مالي برصيد 4 نقاط

جنوب إفريقيا 3 نقاط

ناميبيا 3 نقاط

تونس نقطة