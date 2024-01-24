ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت نسور قرطاج.. مشاهدة مباراة تونس وجنوب أفريقيا اليوم بث مباشر في كأس الأمم الأفريقية

يلا شوت نسور قرطاج.. مشاهدة مباراة تونس وجنوب أفريقيا اليوم بث مباشر في كأس الأمم الأفريقية، وفي لحظة حاسمة على طريق البحث عن التأهل، يواجه منتخب تونس تحدياً كبيراً عندما يلتقي بمنتخب جنوب أفريقيا في نهائي دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا. بعد بداية غير مثالية، حيث خسر أمام ناميبيا وتعادل مع مالي، يجد منتخب تونس نفسه في المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة فقط.

في ظل هذا الموقف الحرج، يتصدر منتخب مالي المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويحتل منتخب ناميبيا المركز الثالث بنفس الرصيد. على الرغم من الظروف الصعبة، فإن فرصة التأهل لا تزال ممكنة للمنتخب التونسي إذا نجح في تحقيق الفوز أمام جنوب أفريقيا.

يعتبر هذا اللقاء آخر فرصة لنسور قرطاج للظهور بشكل أفضل وتحقيق نتيجة إيجابية. في حالة الفوز، سيحقق المنتخب التونسي المركز الثاني في المجموعة، وبالتالي التأهل المباشر إلى دور الستة عشر. حتى في حالة التعادل، قد يفتح ذلك باب التأهل باعتباره واحدًا من أفضل الفرق التي حلت في المركز الثالث في مجموعاتها.

يعتمد أداء المنتخب التونسي في هذا اللقاء على تكتيكات المدرب وروح الفريق. يتطلب الأمر من اللاعبين الابتعاد عن الأخطاء التي ظهروا بها في المباراتين السابقتين والتركيز على تحقيق الفوز. يجب أن يكونوا جاهزين لمواجهة التحديات البدنية والتكتيكية التي قد يفرضها منتخب جنوب أفريقيا.

من الجدير بالذكر أن مباراة تونس وجنوب أفريقيا ستحظى بتفاعل كبير من قبل عشاق كرة القدم، حيث ينتظر الجميع أداءً قوياً ومشوقاً من الطرفين. سيكون لاعبو المنتخب التونسي في مهمة صعبة، ولكنهم يحملون آمال الجماهير في تحقيق النجاح في هذه المرحلة المهمة من البطولة.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة تونس وجنوب إفريقيا بث مباشر كأس الأمم الأفريقية

اضغط هنا لمشاهدة مباراة تونس وجنوب إفريقيا بث مباشر كأس الأمم الأفريقية

بينما يتوقع الجميع ندية المباراة وتنافساً شرساً على أرض الملعب، يتمنى عشاق المنتخب التونسي أن يظهر الفريق بشكل أفضل ويحقق الفوز الذي يضمن له المرور إلى المراحل القادمة من البطولة القارية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2023

مباراة تونس وجنوب أفريقيا ستكون منقولة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" صاحبة حقوق بث بطولة كأس أفريقيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وجنوب أفريقيا

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max

تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2023

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

معلق مباراة تونس وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2023

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة تونس وجنوب أفريقيا للمعلق التونسي عصام الشوالي.

البث المباشر لمباراة تونس وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2023

سيكون البث المباشر عبر الإنترنت لمباراة تونس وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

موعد مباراة تونس وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2023

تقام مباراة تونس وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2023 الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني الحالي على ملعب "أمادو جون كوليبالي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس، السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

تاريخ مواجهات تونس ضد جنوب أفريقيا قبل لقائهما في كأس الأمم الأفريقية

يواجه المنتخب التونسي نظيره منتخب جنوب أفريقيا غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " إمادو جون كوليبالي" بكوت ديفوار.

ويبحث المنتخب التونسي خلال هذه المباراة، إلى حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة، بعدما تلقى الهزيمة في لقاء الجولة الأولى بالبطولة أمام منتخب ناميبيا، ثم التعادل في لقاء الجولة الثانية أمام منتخب مالي.

وتعد هذه هي المواجهة السابعة التي تجمع بين المنتخبين، حيث سبق أن تواجها معاً في 6 مباريات من قبل في مختلف المسابقات سواء ودية أو رسمية.

وشهدت مواجهات الفريقين معاً توازناً كبيراً، حيث تمكن كلا منهما من تحقيق ثلاثة انتصارات ولم يحضر التعادل في أي لقاء بين المنتخبين.

وبالحديث عن مباريات المنتخبين معاً في كأس أمم أفريقيا، نجد أن هذه المباراة ستكون هي الخامسة التي تجمع بينهما في البطولة.

وكانت أول مباراة تجمع بين المنتخبين في كأس أمم أفريقيا، في نهائي نسخة عام 1996، والذي انتهى بفوز المنتخب الجنوب أفريقي بهدفين دون مقابل، قبل أن يكرر فوزه في نسخة عام 2000 من البطولة، ولكن هذه المرة بركلات الترجيح.

وشهد آخر لقائين خاضهما المنتخبين معاً في البطولة، تمكن منتخب " نسور قرطاج" من تحقيق الفوز فيهما بهدفين في نسخة البطولة عام 2006، ثم الفوز في النسخة التالية عام 2008 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل لاعبو المنتخب التونسي 9 أهداف في مرمى منتخب جنوب أفريقيا، فيما استقبلت شباكهم 7 أهداف.