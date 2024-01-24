مشاهدة مباراة تونس وجنوب إفريقيا يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - لن تخضع تونس لمحنة الحسابات والفرضيات عندما تواجه جنوب أفريقيا ظهر الأربعاء في كأس الأمم الأفريقية 2024 بمدينة كوروغو، وذلك في ختام منافسات المجموعة الخامسة. فبعد خسارتها أمام ناميبيا افتتاحا وتعادلها مع مالي لاحقا، عرضت نفسها لخطر الخروج المبكر وبالتالي فهي مطالبة بالفوز على "البافانا بافانا" لضمان التأهل إلى ثمن النهائي. وقد حجزت مالي، التي تواجه ناميبيا في سان بيدرو، مكانها في دور 16 قبل الجولة الأخيرة.

مشاهدة مباراة تونس وجنوب إفريقيا يلا شوت بث مباشر اليوم

يحتل منتخب مالي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد تحقيقه انتصارًا وتعادلًا وتسجيل 3 أهداف، في حين يتذيل منتخب تونس جدول الترتيب بنقطة واحدة حصدها من هزيمة في الجولة الأولى وتعادل في الجولة الثانية، وسجل هدفًا واستقبل هدفين.

منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الثاني بعد فوزه على ناميبيا، ويستعد للمواجهة الحاسمة أمام منتخب تونس يوم الأربعاء في المجموعة السادسة، يتذيل منتخب جنوب إفريقيا الترتيب بنقطة واحدة، فيما يحتل منتخب ناميبيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وخسارة وتسجيل هدف واحد واستقبال 4 أهداف.

فكيف تقبل "نسور قرطاج" بالخروج المبكر؟ كيف ترضى لنفسها ولجمهورها أن تغادر البطولة من الدور لأول مرة منذ 2013؟

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب تونس وجنوب إفريقيا عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب تونس وجنوب إفريقيا عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

لكن الاحتمال موجود، إذ أن تونس تتذيل مجموعتها برصيد نقطة وحيدة انتزعتها من مالي بعد أن ظهرت بوجه فاشل أمام ناميبيا المتواضعة في الجولة الأولى وسجلت خسارة مدوية صفر-1. في الوقت ذاته، وبفارق نقطة عن كل من جنوب أفريقيا وناميبيا، تتصدر مالي الترتيب برصيد أربع نقاط وضمنت التأهل قبل أن تخوض المباراة الثالثة.

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وجنوب إفريقيا اليوم؟

سيكون عبر الإنترنت بث مباشر مباراة تونس وجنوب إفريقيا تويتر في كأس الأمم الأفريقية متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

من هو حكم مباراة تونس وجنوب إفريقيا اليوم؟

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن الحكم الدولي السنغالي عيسى سي سيدير مباراة تونس وجنوب إفريقيا، التي تأتي ضمن مباريات المجموعة الخامسة في البطولة.

وسيتم مساعدة الحكم السنغالي بنهى بنغورا وإيريك أييمافو في إدارة المباراة، وسيكون دجيندو لويس حكمًا رابعًا. وسيكون الحكم الموريتاني دحان بيدا مسؤولًا عن تقنية الـVAR كحكم رئيسي.

ما هي فرص تأخل منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا؟

منتخب تونس يسعى للتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث سيلتقي بمنتخب جنوب إفريقيا في مباراته القادمة، بعد تعادله في المباراة الثانية مع منتخب مالي وخسارته في الجولة الأولى أمام ناميبيا، يجب على منتخب تونس تحقيق الفوز للتأهل.

يحتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة بنقطة واحدة، في حين يحتل جنوب إفريقيا المركز الثاني بثلاث نقاط، ويتصدر منتخب مالي المجموعة بأربع نقاط.

في مباراة تونس وجنوب إفريقيا، سيتأهل منتخب تونس إلى دور الـ16 في حالة تحقيق الفوز، مما سيزيد رصيده إلى أربع نقاط.

بينما ستتوقف نقاط منتخب جنوب إفريقيا عند ثلاث نقاط، وإذا فاز منتخب مالي، سيتصدر المجموعة بسبع نقاط وسيحتل منتخب تونس المركز الثاني، وفي حالة فوز ناميبيا، ستتساوى نقاط تونس مع مالي بأربع نقاط.