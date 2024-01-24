ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة تونس اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة تونس وجنوب أفريقيا بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

منافسة أفريقية مع South Africa vs Tunisia اليوم، مشاهدة مباراة تونس وجنوب افريقيا يلا شوت بث مباشر في كأس الأمم الإفريقية، في مواجهة حاسمة على أرض ملعب أمادو جون كوليبالي، يتطلع منتخب تونس إلى استعادة توازنه وتحقيق الفوز عندما يواجه منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024. حتى الآن، لم يتمكن "نسور قرطاج" من تحقيق الأداء المأمول، إذ خسروا بصورة مفاجئة في المباراة الأولى أمام ناميبيا بهدف نظيف، وتعادلوا مع مالي بهدف لكل فريق في المباراة الثانية. بالتالي، يصبح الفوز على جنوب إفريقيا ضروريًا للتأهل إلى دور الستة عشر.

تحتل مالي المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط حتى الآن، ورغم فوز جنوب إفريقيا الكبير 4-0 على ناميبيا، يحتلان المركز الثاني برصيد 3 نقاط لكل فريق، فيما يحتل تونس المركز الأخير بنقطة واحدة. ويدرك منتخب تونس أنه يواجه مهمة صعبة، حيث يجب عليه الفوز للحفاظ على آمال التأهل.

مع المدرب هوغو بروس في قيادة منتخب تونس، يدرك اللاعبون جيدًا أن أي نتيجة أخرى غير الفوز قد تعرض فرصهم في التأهل للخطر. الفوز ضروري لتونس للمضي قدمًا في البطولة، وذلك في ظل المنافسة الشديدة في مجموعتها.

من ناحية أخرى، يدرك جنوب إفريقيا أن تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة يمثل ضرورة للتأكيد على تقدمهم في البطولة. الفوز الكبير على ناميبيا قد أعطى الفريق دفعة معنوية، ولكن تونس تمثل تحديًا مختلفًا وأصعب.

بالإضافة إلى ذلك، التعادل لن يكون كافيًا لتونس لضمان التأهل كواحدة من أفضل الثوالث، وهو سيناريو حدث في نسخة 2021 في الكاميرون. هذا يضع المزيد من الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين، الذين يواجهون انتقادات مستمرة في الأيام الأخيرة.

في هذا السياق، يعكس أداء منتخب تونس في هذه المباراة تأثيرات الاختبارات والتحديات التي تواجهها الفرق في البطولات القارية، حيث يجب عليهم الصمود والتفوق للمضي في الطريق نحو تحقيق الطموحات وإسعاد جماهيرهم.

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2024؟

إذا كنت تتطلع إلى مشاهدة مباراة تونس وجنوب إفريقيا بث مباشر عبر الإنترنت، يتيح لك التقاط أحدث أخبار المجموعة الخاصة ببث كأس الأمم الأفريقية 2024. تمكنت مجموعة قنوات beIN SPORTS من الحصول على حقوق البث الحصرية للبطولة في الوطن العربي، مما يعني أنها ستقوم بنقل جميع المباريات مباشرة من المحيط إلى الخليج.

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ستكون مباراة تونس وجنوب إفريقيا متاحة للمشاهدين على قناتي beIN SPORTS HD 1 وMAX، وستكون هذه القنوات المحطة الرئيسية لمتابعة أحداث الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات. سيتيح لك البث المباشر عبر هاتين القناتين الاستمتاع باللقاء ومتابعة كافة تفاصيله بجودة عالية.

لذا، إذا كنت تتطلع إلى تجربة مشاهدة مميزة لمباراة تونس وجنوب إفريقيا، يمكنك الاستعداد للاستمتاع بالبث المباشر عبر قنوات beIN SPORTS HD 1 وMAX، حيث ستقدم تغطية شاملة لكل لحظة من هذا اللقاء الحاسم.

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

متى موعد مباراة مباراة تونس وجنوب افريقيا في كأس الأمم الإفريقية؟

سيتم بث مباراة تونس وجنوب أفريقيا بشكل حصري عبر قناة يلا شوت في إطار منافسات كأس أمم إفريقيا 2023. المباراة ستُقام يوم الأربعاء، الموافق 24 يناير/كانون الثاني، وستجري على أرضية ملعب "أمادو جون كوليبالي".

موعد انطلاق المباراة سيكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس، السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية. يمكن للمشاهدين في جميع أنحاء المنطقة العربية متابعة اللقاء المنتظر عبر قناة يلا شوت التي ستقدم بثًا حصريًا للمباراة، مما يتيح لهم فرصة متابعة الأحداث والإثارة مباشرة وبجودة عالية.

كيف أشاهد البث المباشر لمباراة تونس وجنوب إفريقيا اليوم؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا عبر الإنترنت باستخدام تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت". ستكون المباراة متاحة للمشاهدة عبر هذين الخيارين، مما يوفر للمشجعين فرصة متابعة الأحداث والإثارة عبر البث الرقمي على أجهزتهم الذكية.

ترتيب مجموعة منتخب تونس في أمم إفريقيا

منتخب تونس مضطر لتحقيق الفوز في مباراته اليوم لضمان التأهل إلى دور الستة عشر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

يحتل منتخب تونس المركز الأخير في المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، وبالتالي لا يملك أي خيار سوى تحقيق الفوز في المباراة القادمة. تشهد المجموعة تنافسًا شديدًا، حيث يتصدرها حاليًا منتخب مالي برصيد 4 نقاط، ويحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما تتساوى نقاط منتخب نامبيا مع جنوب إفريقيا.

بالنظر إلى هذا الترتيب، يتعين على تونس الفوز للارتقاء في الترتيب والتأهل للدور المقبل، وهو تحدي كبير يواجهه الفريق الوطني. تأتي هذه المرحلة بمستوى من التحديات، ويعلم لاعبو المنتخب التونسي أهمية الفوز لضمان استمرار مشوارهم في البطولة.

1- منتخب مالي 4 نقاط - مبارتان. 2- منتخب جنوب إفريقيا 3 نقاط - مباراتان. 3- منتخب ناميبيا 3 نقاط - مبارتان. 4- منتخب تونس بنقطة واحدة - مباراتان.

من هو معلق مباراة تونس وجنوب إفريقيا اليوم؟

سيتولى المعلق عادل خلو الجزائري مهمة التعليق على مباراة تونس وجنوب إفريقيا، وذلك بعد أن علق عصام الشوالي معلق بي إن سبورت مباراتي نسور قرطاج السابقتين.

تشكيل منتخب تونس اليوم

حراسة المرمى البشير بن سعيد. خط الدفاع وجدي كشريدة - علي العابدي ياسين مرياح - منتصر الطالبي. خط الوسط عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان - إلياس السخيري. خط الهجوم يوسف المساكني - حمزة رفيعة - إلياس عاشوري.

تشكيل منتخب جنوب إفريقيا اليوم

حراسة المرمى ويليامز. خط الدفاع موديبا - موداو - زولو - موثيوبي مافالا. خط الوسط موكوينا - ماسيكو - سفيفيلو سيتولي. خط الهجوم بيرسي تاو - ثيمبا زواني - ماكجوبا.

موقف منتخبي تونس وجنوب إفريقيا في المجموعة

بعد الهزيمة المفاجئة لتونس أمام ناميبيا بهدف نظيف والتعادل مع مالي بهدف، يجد المنتخب التونسي نفسه في موقف صعب، حيث يحتل حاليًا المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة فقط. وفي هذا السياق، لا يملك المنتخب الوطني أي خيار بديل سوى تحقيق الفوز في المباراة القادمة.

في المقابل، يتمتع منتخب جنوب إفريقيا بموقف أفضل نسبيًا، إذ يمتلك ثلاث نقاط جمعها من الفوز الكبير على ناميبيا بأربعة أهداف دون رد. يأتي هذا بعد الهزيمة التي تلقوها أمام مالي بهدفين دون رد. يقود المنتخب البلجيكي هوجو بروس فريق جنوب إفريقيا، الذي حقق لقب البطولة في نسخة 1996 وحل وصيفًا في نسخة 1998.

وتتجه أنظار المشجعين نحو المباراة القادمة بفارغ الصبر، حيث يعلمون أن تونس لا تملك سوى فرصة واحدة لتعديل وضعها في المجموعة، وهي تحقيق الفوز. تتسارع التحضيرات لهذا اللقاء الحاسم، ويتطلع الجميع إلى أداء قوي من قبل لاعبي المنتخبين، وخاصة منتخب تونس الذي يسعى جاهدًا لتحقيق الانتصار ومواصلة مشواره في البطولة.