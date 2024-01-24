البث المباشر لمباراة المغرب وزامبيا يلا شوت اليوم في كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه المنتخب المغربي نظيره الزامبي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، لحساب المجموعة السادسة.

البث المباشر لمباراة المغرب وزامبيا يلا شوت اليوم

ويراهن الجمهور المغربي على الركراكي ومجموعته لإضافة كأس ثانية لخزينة الكرة في المملكة، عقب تتويج قاري يتيم يعود إلى عام 1976، بحكم الإنجاز الكبير الذي حققه هذا الفريق في مونديال قطر وبوأه المرتبة الرابعة عالميا، وهي سابقة في الكرة العربية والأفريقية.

وبعد أن ضمن تأهله لثمن النهائي، سيجري المغرب هذه المقابلة بهدف الفوز لتزعم المجموعة السادسة، التي يتصدرها في الوقت الحالي برصيد أربع نقاط. وهذا سيكسبه يومي راحة إضافيين، يلعب في 30 من هذا الشهر بدل 28، ويجنبه مواجهة منتخبات قوية في الدور المقبل. ويتقدم الأسود بفارق نقطتين عن زامبيا والكونغو، فيما تقبع تنزانيا في ذيل الترتيب بنقطة.

الكثير من عشاق كرة القدم يبحثوا من أول التعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا اليوم يخوض منتخب المغرب اليوم مباراة في الجولة الـ3 من بطولة كأس الأمم الإفريقية امام خصمه منتخب زامبيا، اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، وعلى أن تنقل المباراة على الكثير من القنوات المفتوحة والمجانية، ومشفرة، وتعمل قناة بين سبورت أفريكا، وقناة الجزائرية الأرضية، وقناة الليبية.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب المغرب وزامبيا عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب المغرب وزامبيا عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

وعلى عكس مقابلته الأولى أمام تنزانيا التي فاز فيها بثلاثية نظيفة، وجد المنتخب المغربي صعوبات كبيرة في إدارة مباراته أمام الكونغو الديمقراطية، عقب بداية موفقة للقاء كللت بهدف لحكيمي من ركنية نفذها زياش. وتفاجأت الجماهير المغربية بتراجع مستوى أداء مجموعة الركراكي على أرض الملعب مع مرور الوقت، والتي ضاع منها خيط المواجهة حتى نهايتها رغم التغييرات التي قام بها المدرب.

موعد مباراة المغرب ضد زامبيا في كأس أمم إفريقيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق صافرة مباراة زامبيا، مع نظيره المنتخب المغربي، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على إستاد " لوران بوكو" بمدينة سان بيدرو في دولة كوت ديفوار.

ويتواجد المنتخب المغربي، في المجموعة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، مع كلا من منتخبات الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، بالإضافة إلى زامبيا.

ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا

1- المغرب 4 نقاط.

2- الكونغو الديمقراطية نقطتين.

3- زامبيا نقطتين.

4- تنزانيا نقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، وسيتم بث مباراة المغرب ضد تنزانيا عبر قناة beIN Sports MAX 1.