ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

منافسة إفريقيا بين Zambia - Morocco اليوم، مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، منتخب المغرب يستعد لمواجهة منتخب زامبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، وستقام المباراة على ملعب سان بيدرو في ساحل العاج.

يطمح المنتخب المغربي في تأمين التأهل إلى دور الستة عشر في البطولة الإفريقية، ويتصدر المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في المباراة الأولى على تنزانيا بنتيجة 3-0، وتعادله في المباراة الثانية مع جمهورية الكونغو بهدف لكل فريق.

من جهة أخرى، يحقق منتخب زامبيا تقدمًا محدودًا حيث حصل على نقطتين فقط، بعد تعادله في المباراتين الأولى والثانية أمام الكونغو وتنزانيا بنتيجة 1-1 في كل مباراة.

المباراة القادمة تمثل فرصة للمنتخب المغربي لتحقيق الانفراد بالصدارة وضمان تفادي مواجهة صعبة في دور الستة عشر. يعكس أداء المنتخب المغربي قوة وتنوع التشكيلة، حيث يمتلك مجموعة من النجوم الذين يمكنهم تحقيق النجاح في هذه البطولة.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب زامبيا إلى تحقيق فوز يضمن له التأهل، وسيكون على الأمل في تحسين أداء الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة للمضي قدمًا في البطولة.

ما هو موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأم أمم إفريقيا 2023؟

ستُقام مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني، وسيتم بثها عبر الإنترنت على يلا شوت. الملعب الذي ستُجرى المباراة فيه هو "لاورينت بوكو".

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية. سيكون هذا اللقاء فرصة للفريقين لتحسين وضعهما في المجموعة وتعزيز فرص التأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الغرب وزامبيا اليوم في كأس إفريقيا؟

يمكنك الآن متابعة مباراة المغرب وزامبيا بث مباشر على يوتيوب، حيث نجحت مجموعة قنوات بي إن سبورت في الحصول على حقوق بث كأس الأمم الأفريقية 2024، وستعرض جميع المباريات حصريًا على قنواتها في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.

لــــــــــــــــ مشاهدةمباراة المغرب ضد زامبيا (اضغط هنا)

لــــــــــــــــ مشاهدةمباراة المغرب ضد زامبيا (اضغط هنا)

سيتم نقل لقاء المغرب وزامبيا في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة أمم إفريقيا على القناة الرئيسية "beIN SPORTS HD 1 MAX". يُشار إلى أن هذه الفرصة ستتيح للمشاهدين فرصة متابعة المباراة مباشرة وبجودة عالية، مع توفر خدمة البث على يوتيوب.

تردد القنوات:

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات مفتوحة تنقل مباراة المغرب وزامبيا اليوم:

قناة tvt التوغولية قناة Rti الإيفوارية قناة Ortb البنينية قناة TRT قناة TV 5.8 قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500 قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500 قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500 قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500 قمر تركسات 42 شرق

التردد 12356 H

معدل ترميز 7100

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب وزامبيا اليوم؟

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة المغرب وزامبيا تويتر عبر الإنترنت عن طريق الاشتراك في تطبيق TOD.

من هو حكم مباراة المغرب وزمابيا اليوم؟

ستُقام المباراة الحاسمة بين الجزائر وموريتانيا في ملعب "لورون بوكو" في مدينة سان بيدرو الإيفوارية، حيث سيكون هذا اللقاء حاسمًا لتحديد مستقبل الفريقين في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

سيقوم الحكم الغابوني باتريس ميبيام بتحكيم المباراة، بمساعدة الحكمين المساعدين ديمبينياينا أندرياتياناريفيليو وأهونتو كوفي جوناثان. وسيكون الحكم الموريتاني عبدالعزيز بويه حكمًا رابعًا في المباراة. بينما سيتولى الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل مسؤولية غرفة الفار، وسيتم مساعدته في ذلك من قبل الحكمة الكاميرونية كارين فومو أتيزامبونغ.

ستكون هذه المواجهة فرصة حاسمة لكلا الفريقين لتحقيق الفوز وضمان التأهل للدور التالي في البطولة. يعتبر الحكم والفرق المساعدة مسؤولين عن سلامة ونزاهة المباراة، وسيكون لديهم دور حيوي في توجيه اللقاء بشكل عادل وفقًا للقوانين واللوائح المعتمدة.

تشكيلة مباراة المغرب وزامبيا اليوم في إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب المغرب

ياسين بونو

محمد الشيبي - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي

سفيان أمرابط

سفيان بوفال - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - حكيم زياش

يوسف النصيري

ثانيًا: تشكيل منتخب زامبيا

مولينجا

رودريك كابوي - فرينكي موسوندا - ستوبيلا سونزو - تيندي موابا

كالفين كابومبو

إيمانويل باندا - كينجس كانجوا - بينسون ساكالا - لوبامبو موسوندا

باتسون داكا

ترتيب مجموعة منتخب المغرب في كأم أمم إفريقيا

1- منتخب المغرب المركز الأول - 4 نقاط - مباراتين. 2- منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني - نقطتين - مباراتين. 3- منتخب زامبيا المركز الثالث - نقطتين - مباراتين. 4- منتخب تنزانيا المركز الرابع - نقطة واحدة - مباراتين.

تاريخ مواجهات المغرب وزامبيا

في التاريخ الرياضي بين المنتخبين، خاضت الجهود الرياضية في 14 مباراة سابقة في مختلف المنافسات، وشهدت نتائج متنوعة. حقق المنتخب المغربي الفوز في 8 من تلك المواجهات، بينما نجحت زامبيا في التفوق في 4 مناسبات. انتهت مباراتان بالتعادل، مما يبرز التاريخ المتنوع للاشتباكات بين الفريقين.

تمت مواجهة المنتخبين مرتين في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية. في النسخة الأولى عام 1986، تمكن المنتخب الزامبي من تحقيق الفوز بنتيجة 1-0. وفي المواجهة الثانية التي جرت في نسخة عام 1998، انتهت المباراة بالتعادل 1-1، إضافة إلى تحقيق كل فريق لانتصار واحد.

بث مباشر مباراة المغرب وزامبيا يلا شوت

تأتي المباراة التي ستُلعب الليلة كتتويج للقاءاتهما في بطولات كأس الأمم الإفريقية، حيث يتنافس الفريقان في إطار هذه المنصة الكبيرة لتحقيق الفوز وتحسين أداء كل منهما في المسابقة القارية المهمة.

ماذا يحتاج منتخب المغرب للتأهل في كأس الأمم الأفريقية؟

بفوز المنتخب المغربي على زامبيا، سيضمن التأهل المباشر إلى دور الستة عشر في كأس أمم إفريقيا، دون الحاجة إلى حسابات معقدة. سيؤكد الانتصار أيضًا للمغرب صدارة المجموعة، حيث سيصعد رصيده إلى 7 نقاط، متفوقًا على جميع الفرق الأخرى في المجموعة.

بالمثل، في حالة التعادل، سيتأهل منتخب المغرب إلى دور الستة عشر برصيد 5 نقاط. ومع ذلك، قد لا يحققون صدارة المجموعة إذا حقق منتخب الكونغو فوزًا على تنزانيا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر. وفي هذا السيناريو، ستظل الصدارة في يد فريق عربي.

منتخب المغرب قد يحقق التأهل أيضًا إذا خسر أمام زامبيا في حالة تعادل الكونغو وتنزانيا. سيكون لديهم رصيدًا يبلغ 4 نقاط في المركز الثاني، متفوقين بنقطة على الكونغو ونقطتين على تنزانيا.

في السيناريو الأخير، سيتأهل المنتخب المغرب إذا فازت تنزانيا على الكونغو، نظرًا لتفوقهم في المواجهات المباشرة التي تُستخدم عند التساوي في النقاط.

إذا خسروا المباراة وفازت الكونغو على تنزانيا، فإن النقاط الأربع ستجعل المغرب يتأهل كواحد من أفضل الثوالث، وفقًا لنتائج المجموعات الأخرى.