ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا

منافسات إفريقيا بين Zambia - Morocco اليوم، مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، يستعد منتخب المغرب لمواجهة منتخب زامبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024. ستقام المباراة على ملعب سان بيدرو في ساحل العاج.

منتخب المغرب يطمح في تأمين التأهل إلى دور الـ16 في البطولة الإفريقية، وذلك في نهاية جولات المجموعة السادسة والأخيرة التي تضم أيضًا منتخبي الكونغو وتنزانيا.

يحتل المنتخب المغربي المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في المباراة الأولى على تنزانيا بنتيجة 3-0، وتعادله في المباراة الثانية مع جمهورية الكونغو بهدف لكل فريق.

من ناحية أخرى، حقق منتخب زامبيا نقطتين فقط، بعد تعادله في المباراتين الأولى والثانية أمام الكونغو وتنزانيا بنتيجة 1-1 في كل مباراة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الغرب وزامبيا اليوم في كأس إفريقيا؟

هنا تجد ضالتك ويمكنك مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا بث مباشر يوتيوب حيث تمكنت مجموعة قنوات بي إن سبورت من الحصول على حقوق بث كأس الأمم الأفريقية 2024، وستتم عرض جميع المباريات حصريًا على قنواتها في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.

سيتم نقل مباراة المغرب وزامبيا في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة أمم إفريقيا على القناة الرئيسية "beIN SPORTS HD 1 MAX".

تردد القنوات:

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات مفتوحة تنقل مباراة المغرب وزامبيا اليوم:

قناة tvt التوغولية قناة Rti الإيفوارية قناة Ortb البنينية قناة TRT قناة TV 5.8 قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500 قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500 قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500 قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500 قمر تركسات 42 شرق

التردد 12356 H

معدل ترميز 7100

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب وزامبيا اليوم؟

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة المغرب وزامبيا تويتر عبر الإنترنت عن طريق الاشتراك في تطبيق TOD.

تشكيلة مباراة المغرب وزامبيا اليوم في إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب المغرب

ياسين بونو

محمد الشيبي - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي

سفيان أمرابط

سفيان بوفال - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - حكيم زياش

يوسف النصيري

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لــــــــــــــــ مشاهدة مباراة المغرب ضد زامبيا (اضغط هنا)

ثانيًا: تشكيل منتخب زامبيا

مولينجا

رودريك كابوي - فرينكي موسوندا - ستوبيلا سونزو - تيندي موابا

كالفين كابومبو

إيمانويل باندا - كينجس كانجوا - بينسون ساكالا - لوبامبو موسوندا

باتسون داكا

ترتيب مجموعة منتخب المغرب في كأم أمم إفريقيا

1- منتخب المغرب المركز الأول - 4 نقاط - مباراتين. 2- منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني - نقطتين - مباراتين. 3- منتخب زامبيا المركز الثالث - نقطتين - مباراتين. 4- منتخب تنزانيا المركز الرابع - نقطة واحدة - مباراتين.

تاريخ مواجهات المغرب وزامبيا

سابقًا، تواجه المنتخبان في 14 مباراة سابقة في مختلف المنافسات. حقق المنتخب المغربي الفوز في 8 من تلك المباريات، بينما فازت زامبيا في 4 مناسبات. وانتهت مباراتين بالتعادل.

تمت مواجهة المنتخبين مرتين في بطولة كأس الأمم الإفريقية. في النسخة الأولى عام 1986، فاز المنتخب الزامبي بنتيجة 1-0. وفي المواجهة الثانية في نسخة عام 1998، انتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وتعد المباراة التي ستجرى الليلة هي المواجهة الثالثة بين المنتخبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ماذا يحتاج منتخب المغرب للتأهل في كأس الأمم الأفريقية؟

بفوز المنتخب المغربي على زامبيا، سيتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر في كأس أمم إفريقيا دون الحاجة إلى أي حسابات. سيتأكد الفوز أيضًا للمغرب من صدارة المجموعة، حيث سيصل رصيده إلى 7 نقاط متفوقًا على جميع الفرق الأخرى.

بالمثل، إذا انتهت المباراة بالتعادل، سيتأهل منتخب المغرب إلى دور الستة عشر برصيد 5 نقاط. ومع ذلك، قد لا يحصلون على صدارة المجموعة إذا فاز منتخب الكونغو على تنزانيا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر. وفي حالة أخرى، ستبقى الصدارة في يد فريق عربي.

منتخب المغرب قد يتأهل أيضًا إذا خسروا أمام زامبيا في حالة تعادل الكونغو وتنزانيا. سيكون لديهم رصيدًا يبلغ 4 نقاط في المركز الثاني، متفوقين بنقطة على الكونغو ونقطتين على تنزانيا.

في السيناريو الأخير، سيتأهل المنتخب المغرب إذا فازت تنزانيا على الكونغو، نظرًا لتفوقهم في المواجهات المباشرة التي تُستخدم عند التساوي في النقاط.

وإذا خسروا المباراة وفازت الكونغو على تنزانيا، فإن النقاط الأربع ستجعل المغرب يتأهل كواحد من أفضل الثوالث، وفقًا لنتائج المجموعات الأخرى.

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