ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أفريقيا

مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أفريقيا ، ويتابع المنتخب المغربي مسيرته نحو التتويج بلقبه الثاني في بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز ليكون ضمن أفضل المرشحين للتأهل إلى المراحل النهائية للبطولة. بعد التعادل في الجولة السابقة مع منتخب الكونغو، يسعى المنتخب المغربي لتحقيق الانتصار في المباراة القادمة لتحقيق التأهل برفقة المنتخب الكونغولي.

ضمن منتخب المغرب تأهله إلى دور الستة عشر من كأس أمم أفريقيا 2024، ولكن طموحهم يتجه نحو تحقيق الصدارة في المجموعة. لذا، يعتبر لقاء زامبيا تحديًا هامًا يجب التغلب عليه لضمان المركز الأول والوصول بحالة روحية جيدة للمرحلة المقبلة.

في حال تحقيق الفوز، ستكون المركز الأول في المجموعة من نصيب المنتخب المغربي، مما يعني مواجهة وصيف المجموعة الخامسة. وبالتأكيد، يتطلع الأسود إلى تقديم أداء مميز وتحقيق الانتصار لاستعادة زخمهم وإسعاد جماهيرهم.

هزيمة "أسود الأطلس" في أسوأ الأحوال قد تقودهم إلى احتلال المركز الثالث، وحينها مواجهة خصم أصعب، في حين أن تحقيق الصدارة سيجعل كتيبة الركراكي تواجه وصيف المجموعة الخامسة، أما احتلال المركز الثاني يجعلها في مواجهة مصر.

وتتصدر المغرب ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وقد يكون التعادل كافيًا للتأهل من الصدارة بالنظر إلى فارق الأهداف، لكن الأسود يريدون الفوز لتعويض الجماهير عن التعادل المخيب للآمال مع الكونغو في الجولة الماضية.

موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم إفريقيا

تقام مباراة منتخب المغرب ومنتخب زامبيا اليوم الأربعاء 24 يناير في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المغرب على ملعب لوران بوكو

قنوات تقدم مباراة المغرب وزامبيا بث مباشر

يتكاثر البحث عن القنوات الناقلة لـ مباراة المغرب وزامبيا بث مباشر اليوم نظرا لان مباريات منتخب المغرب من أكثر مباريات البطولة ترقبًا ومشاهدة وليس فقط من جمهور المغرب الشقيق ولكن أيضًا العالم كله فمنتخب المغرب هو رابع عالم بعد أن تمكن من إقصاء البرتغال واسبانيا من بطولة كأس العالم 2022، تبحث الشعوب العربية اليوم علي أهم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا، إليكم أهم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا

يمكنك مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا على قناة سبورت ديجيتال على تردد: 11185

القمر الصناعي: أسترا

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 22000

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

ويمكنك مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا أيضًا على قناة سبورت كلوب علي تردد 11221

القمر الصناعي: يوتلسات 16

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

ويمكنك أيضًا مشاهدة مباراة زامبيا والمغرب على قناة ماكس سبورت:

القمر الصناعي: بلغارياسات

التردد: 12340

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

المغرب في مواجهة قوية ضد زامبيا

وتتابع الجماهير المصرية اليوم المباراة القوية التي يخوضها المغرب ضد زامبيا على ملعب "لاورينت بوكو" انتظارًا لمعرفة وصيف المجموعة السادسة الذي سوف يضرب موعدًا لمواجهة منتخب مصر في دور الـ 16.

يدخل منتخب المغرب مباراة الليلة بكل قوة من أجل حسم التأهل إلى دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية ودون انتظار أية حسابات معقدة في المجموعة السادسة والتي يحتل أسود الأطلس صدارة ترتيبها قبل مباراة الليلة بـ 4 نقاط.

مهمة أسود الأطلس لن تكون سهلة اليوم أمام منتخب زامبيا الذي يتواجد في وصافة الترتيب برصيد نقطتين والذي يسعى بدوره لتحقيق الفوز اليوم من أجل الصعود إلى دور الـ 16.



ورغم أن التعادل يكفي منتخب المغرب من أجل حسم التأهل إلا أن منتخب المغرب يدخل مباراة الليلة من أجل تحقيق الفوز وضمان صدارة ترتيب المجموعة السادسة.