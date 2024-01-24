يلا شوت الآن بث مباشر مباراة المغرب وزامبيا اليوم في كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا الخليج 365، في بعض السطور التالية موعد مباراة المغرب ضد زامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والذي يبحث عنه عشاق ومشجعي كرة القدم في كل مكان.

يلا شوت الآن بث مباشر مباراة المغرب وزامبيا اليوم

ويدخل منتخب أسود الأطلسي المباراة على أمل احتلال صدارة المجموعة، بعد البداية القوية بالفوز على تنزانيا في الجولة الأولى 0/3، ثم التعادل في الجولة الثانية مع الكونغو الديمقراطية1/1 ليتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط، بينما يمتلك المنتخب الزامبي نقطتين، جمعهما من التعادل أمام الكونغو الديمقراطية وتنزانيا بنفس النتيجة 1/1.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إعطاء مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي الجابوني مبيان وعلي حكماً للساحة، وعلى الفار الجنوب أفريقي توم أبو نجيل.

ويدخل المنتخب المغربي المباراة وهو يتصدر ترتيب المجموعة السادسة بالبطولة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بينما يتواجد منتخب زامبيا في المركز الرابع والأخير بالمجموعة دون أي رصيد من النقاط.

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ويلعب منتخب المغرب ومنتخب زامبيا في المجموعة السادسة بالبطولة، إلى جانب كلا من " الكونغو الديمقراطية وتنزانيا ".

موعد مباراة المغرب ضد زامبيا في كأس أمم إفريقيا

واختتم منتخب المغرب الكروي الأول تحضيراته استعدادًا لخوض مواجهة هامة أمام نظيره منتخب زامبيا مساء اليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وستقام أحداث المباراة عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.