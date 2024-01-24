تأهل 6 مصريين لربع نهائي بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح 6 لاعبين مصريين في التأهل لربع نهائي بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي، والتى تقام فى الفترة من 24 حتى 27 يناير الجارى داخل مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتمكن من التأهل على صعيد الرجال، كل من خالد رمضان في الفئة الثالثة وسامح عيد في الفئة الرابعة بالإضافة إلى حسان طلبة وإيهاب فطير في الفئة الخامسة وسيد يوسف في الفئة السابعة.

كما نجحت البطلة المصرية فايزة محمود في ضمان تواجدها في ربع النهائي على صعيد السيدات في الفئة الرابعة والخامسة.

ومن المنتظر أن تستأنف غدا بعض مباريات دور المجموعات ثم تقام المباريات النهائية لجميع الفئات على صعيد الفردي في الفترة المسائية.

ومن المقرر أن تقام مباريات الزوجي للرجال والسيدات والمختلط يومي 26 و27 من الشهر ذاته.

وتكمن أهمية البطولة لجمع النقاط للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتقام البطولة بمشاركة 27 دولة بواقع 184 لاعبا ولاعبة كالتالي: بلجيكا ، تشيلي ، التشيك ، إسبانيا ، فرنسا ، بريطانيا ، ألمانيا ، هونج كونج ، المجر، الهند ، العراق ، إيطاليا ، اليابان، كازاخستان ، كوريا الجنوبية ، السعودية ، مونتينيجرو ، هولندا ، النرويج ، رومانيا، سلوفاكيا ، السويد ، تركيا ، أوكرانيا ، فنزويلا ، اليمن، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.