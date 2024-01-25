إبراهيم سعيد: منتخب مصر قادر على الفوز بأمم إفريقيا ويوجه نصيحة لـ فيتوريا

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب الكونغو فى ثمن النهائى

الخميس 25/يناير/2024 - 12:49 ص 1/25/2024 12:49:09 AM

قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، منتخب مصر قادر على التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية العام الحالي في كوت ديفوار على الرغم من بداية الفراعنه فى البطولة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "منتخب مصر يملك لاعبين مميزين يحتاج فقط للتوفيق والتركيز من روي فيتوريا بشكل أكبر من ذلك والتجهيز أكبر للفرق، أنا أرى أن منتخب مصر يحتاج أيضًا لثبات التشكيل من أجل أن يكون هناك انسجام بين اللاعبين".

وأضاف: "بعد خروج المنتخبات الكبرى من أمم إفريقيا مثل تونس والجزائر وغانا يوضح لك مدى تغير الفرق في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتحضير الرائع، ولكن نحتاج للانسجام".

جدير بالذكر أن منتخب مصر استطاع التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية مساء يوم الأحد المقبل.